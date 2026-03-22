女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。共演した女優飯島直子（58）に突然“求婚宣言”をした。

小泉が飯島を右手で指しして「テレビで見ていて、大好きだったんですよ」と女優でタレントYOUに話しかけ「この人（飯島）と結婚したいと思って見てたんです。缶コーヒーのころから」とかつて缶コーヒーのCMでブレークした飯島に対し、衝撃告白した。

小泉は「日曜日のさあ〜番組とか出ていて…」と話すと飯島は「（日本テレビ系で放送され出演していた）『スーパージョッキー』」と返した。

小泉は「そう、スーパージョッキー…なんか、それとかもスゴい見てたもん」と語った。小泉の発言を聞いて飯島は「アハハハ」と大笑いした。YOUは「それって、いくつぐらいのときだろう」と質問。小泉は飯島に「10代…20代ぐらい？」と尋ねた。飯島は「そうですね、26、27歳とか。今日子さんも結婚する前ですよね」と話した。

「スーパージョッキー」は日本テレビ系のバラエティー番組で、飯島は1992年10月〜96年9月までアシスタントとして出演していた。