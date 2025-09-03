ビックカメラは9月1日に、PC・テレビ・エアコン・冷蔵庫など過去最多の23製品が対象となり、指定商品なら最大5万円引きとなるキャンペーン「買替祭（かいかえまつり）」を開始した。●過去最多の23部門の製品が対象「買替祭」は、対象製品を買い替える際に下取りすることで、差額が大幅に割り引かれるキャンペーン。買い替え時にソフマップの運営する買取サービス「ラクウル」へ申し込むことによって、差額が最大5万円引きと