義母「タダで姪の入園グッズを作って」、ママ友「入学式前に気まずいLINEグループ」…春のトラブル
もうすぐ入園や入学式のシーズンですね。新しい制服やランドセルに胸を弾ませる子どもの姿は、とても喜ばしいものです。しかしその一方で、入学準備やお祝いをめぐって思わぬすれ違いが生じることもあるようです。
エピソード1：「入園グッズ作って」義母と義姉が夫経由で押しつけてきた！
靖子（仮名）さんはハンドメイドが得意で、フリマアプリで作品を販売するほどの腕前です。トラブルを避けるため、ママ友から子ども用グッズの依頼を受ける際には事前に価格を提示し、了承を得た場合のみ制作するというルールを設けていました。
ある日、夫が義母から布を預かって「姪の入園グッズを作って」と言い出します。事前の連絡もなく、布だけ渡されても靖子さんは困惑するばかりです。数年前、義母と義姉が靖子さんだけでなく実家の両親まで批判したことをきっかけに、靖子さんは義実家と距離を置いていました。
結局靖子さんは「現在は価格に応じて対応しています」とメモを同封し、布を返送することにしました。すると義母から「なぜ返すのよ」と抗議の電話が。夫を通して押しつけてくる義母と、不満も間接的に伝えてくる義姉の態度に、靖子さんは強い違和感を覚えました。
エピソード2：「みんなでランドセルの写真も撮ろうよ」にNO！
幼稚園を卒園した娘がいるアヤコ（仮名）さんは、仲良しママ友4人のグループと公園でのお花見を計画していました。入学を控えた春、晴れやかな気持ちで「入学式の服装で集まり、ランドセル姿の写真を撮ろう」とアヤコさんはLINEで提案します。
ところがママ友のひとりであるウタノ（仮名）さんはなぜか怒っているよう。「入学式前に服が汚れるのはイヤ」「映えのために人の時間を使わないで」と強い口調の返信が届き、グループLINEの空気が一変。当日も子どもたちは楽しそうでしたが、大人同士はぎこちないままでした。
その後グループLINEのやり取りは途絶え、関係には溝が残ります。いくら子ども同士の仲が良くても、合わないママとの付き合いはストレスになるだけ。今後、ママ友グループでの付き合いを考えなくてはいけないのかもしれません。
エピソード3： 入学祝い「無料大好き！！」ケチな母が恥ずかしい
双子の娘を育てるAさんは、今年ダブル入学を迎えます。義母からは新品の文房具セットが届き、ありがたく感じました。ところが実母からのお祝いは、無料配布のハンカチを集めたものだったのです。
Aさんは落胆し、「ケチ」という言葉が頭をよぎります。母は昔から無料でもらえる品を集めては家族に配っていました。倹約家とわかってはいても、許せなくなってしまいました。
モヤモヤしたAさんは妹に相談すると、妹から意外な返答がありました。その言葉に入学祝いは物の価値だけで測れないものだと、Aさんは気づかされたのです。
入園や入学準備に向けて
入園や入学は、子どもだけでなく大人にとっても節目となるイベントです。春の新しい一歩が、子どもだけでなく大人にとっても穏やかなはじまりとなることを願いたいものです。
編集・あいぼん
エピソード1：「入園グッズ作って」義母と義姉が夫経由で押しつけてきた！
靖子（仮名）さんはハンドメイドが得意で、フリマアプリで作品を販売するほどの腕前です。トラブルを避けるため、ママ友から子ども用グッズの依頼を受ける際には事前に価格を提示し、了承を得た場合のみ制作するというルールを設けていました。
ある日、夫が義母から布を預かって「姪の入園グッズを作って」と言い出します。事前の連絡もなく、布だけ渡されても靖子さんは困惑するばかりです。数年前、義母と義姉が靖子さんだけでなく実家の両親まで批判したことをきっかけに、靖子さんは義実家と距離を置いていました。
結局靖子さんは「現在は価格に応じて対応しています」とメモを同封し、布を返送することにしました。すると義母から「なぜ返すのよ」と抗議の電話が。夫を通して押しつけてくる義母と、不満も間接的に伝えてくる義姉の態度に、靖子さんは強い違和感を覚えました。
エピソード2：「みんなでランドセルの写真も撮ろうよ」にNO！
幼稚園を卒園した娘がいるアヤコ（仮名）さんは、仲良しママ友4人のグループと公園でのお花見を計画していました。入学を控えた春、晴れやかな気持ちで「入学式の服装で集まり、ランドセル姿の写真を撮ろう」とアヤコさんはLINEで提案します。
ところがママ友のひとりであるウタノ（仮名）さんはなぜか怒っているよう。「入学式前に服が汚れるのはイヤ」「映えのために人の時間を使わないで」と強い口調の返信が届き、グループLINEの空気が一変。当日も子どもたちは楽しそうでしたが、大人同士はぎこちないままでした。
その後グループLINEのやり取りは途絶え、関係には溝が残ります。いくら子ども同士の仲が良くても、合わないママとの付き合いはストレスになるだけ。今後、ママ友グループでの付き合いを考えなくてはいけないのかもしれません。
エピソード3： 入学祝い「無料大好き！！」ケチな母が恥ずかしい
双子の娘を育てるAさんは、今年ダブル入学を迎えます。義母からは新品の文房具セットが届き、ありがたく感じました。ところが実母からのお祝いは、無料配布のハンカチを集めたものだったのです。
Aさんは落胆し、「ケチ」という言葉が頭をよぎります。母は昔から無料でもらえる品を集めては家族に配っていました。倹約家とわかってはいても、許せなくなってしまいました。
モヤモヤしたAさんは妹に相談すると、妹から意外な返答がありました。その言葉に入学祝いは物の価値だけで測れないものだと、Aさんは気づかされたのです。
入園や入学準備に向けて
入園や入学は、子どもだけでなく大人にとっても節目となるイベントです。春の新しい一歩が、子どもだけでなく大人にとっても穏やかなはじまりとなることを願いたいものです。
編集・あいぼん