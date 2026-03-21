[3.21 ブンデスリーガ第27節](アリアンツ・アレーナ)※23:30開始<出場メンバー>先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 3 キム・ミンジェDF 27 コンラッド・ライマーDF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 7 セルジュ・ニャブリMF 8 レオン・ゴレツカMF 17 マイケル・オリーズMF 42 レナート・カールFW 9 ハリー・ケイン

控えGK 37 L. PrescottDF 21 伊藤洋輝DF 22 ラファエル・ゲレイロDF 34 D. OfliMF 20 トム・ビショフMF 31 G. Della RovereMF 38 E. OsmaniMF 43 F. PavicMF 49 Maycon Douglas Cardozo監督ビンセント・コンパニ[ウニオン・ベルリン]先発GK 1 フレデリク・レノウDF 5 ダニーリョ・ドゥーヒDF 14 レオポルト・ケルフェルトDF 34 スタンレー・エンソキMF 6 アリョーシャ・ケムラインMF 8 ラニ・ケディラMF 19 ヤニク・ハベラーMF 28 クリストファー・トリメルMF 39 デリック・ケーンFW 9 L. BurcuFW 21 ティム・スカルケ控えGK 25 カール・クラウスDF 4 ディオゴ・レイテDF 15 トム・ローテDF 18 ヨシプ・ユラノビッチMF 11 チョン・ウヨンMF 33 アレックス・クラールFW 7 オリバー・バークFW 10 イリアス・アンザーFW 23 アンドレイ・イリッチ監督シュテフェン・バウムガルト

データ提供:Opta

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