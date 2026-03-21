[3.21 ブンデスリーガ第27節](アリアンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 37 L. Prescott

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 34 D. Ofli

MF 20 トム・ビショフ

MF 31 G. Della Rovere

MF 38 E. Osmani

MF 43 F. Pavic

MF 49 Maycon Douglas Cardozo

監督

ビンセント・コンパニ

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・ケルフェルト

DF 34 スタンレー・エンソキ

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 28 クリストファー・トリメル

MF 39 デリック・ケーン

FW 9 L. Burcu

FW 21 ティム・スカルケ

控え

GK 25 カール・クラウス

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 15 トム・ローテ

DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ

MF 11 チョン・ウヨン

MF 33 アレックス・クラール

FW 7 オリバー・バーク

FW 10 イリアス・アンザー

FW 23 アンドレイ・イリッチ

監督

シュテフェン・バウムガルト

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります