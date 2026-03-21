バイエルンvsウニオン・ベルリン スタメン発表
[3.21 ブンデスリーガ第27節](アリアンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 37 L. Prescott
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 34 D. Ofli
MF 20 トム・ビショフ
MF 31 G. Della Rovere
MF 38 E. Osmani
MF 43 F. Pavic
MF 49 Maycon Douglas Cardozo
監督
ビンセント・コンパニ
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 39 デリック・ケーン
FW 9 L. Burcu
FW 21 ティム・スカルケ
控え
GK 25 カール・クラウス
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 15 トム・ローテ
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 33 アレックス・クラール
FW 7 オリバー・バーク
FW 10 イリアス・アンザー
FW 23 アンドレイ・イリッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
GK 37 L. Prescott
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 34 D. Ofli
MF 20 トム・ビショフ
MF 31 G. Della Rovere
MF 38 E. Osmani
MF 43 F. Pavic
MF 49 Maycon Douglas Cardozo
監督
ビンセント・コンパニ
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 39 デリック・ケーン
FW 9 L. Burcu
FW 21 ティム・スカルケ
控え
GK 25 カール・クラウス
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 15 トム・ローテ
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 33 アレックス・クラール
FW 7 オリバー・バーク
FW 10 イリアス・アンザー
FW 23 アンドレイ・イリッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります