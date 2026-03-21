ページをブックマークしてHTML・スクショ画像・PDFなどで自動保存して検索・ハイライトなどの注釈・複数人での共有・スマホアプリからの利用・RSSの自動保存・AIによる自動タグ付けができる「Linkwarden」、無料でセルフホストも可能

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