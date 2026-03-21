お笑いコンビ「ダブルヒガシ」が21日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前11・58）への出演をもって番組レギュラーを卒業した。

4月から東京進出する2人。最後の出演回となったこの日、担当コーナー「探検2択ウォーク」で関西を飛び出し岡山に“失業旅行”へ。それぞれの父親も参戦して、仲良し爆笑＆感動ロケを展開した。

決死のバンジージャンプでは2人が両親や関西のファンへの感謝を叫び、東京での飛躍を誓った。高所恐怖症の東良介は「怖かったよ〜、生きてた」と父と抱き合い、ガチ泣き。「ytv（漫才新人賞決定戦）で優勝した時より泣いてるやん」と相方・大東翔生にツッコまれ、「一番泣いてる…今までで」と認めた。

スタジオでも父からそれぞれに花束が贈られた。東は「せやねん！に出てから声掛けてもらうことも非常に多くなった。次は午前の部で帰って来たいと思います」、大東も「ほんまに何もないときからせやねん！に呼んで頂いて、せやねん！のお陰で僕らも大きくなれた。東京行っても頑張ります」と誓った。

午前の部（土曜前9・25）では、お金のコーナーを7年間進行した同局・山中真アナウンサーが番組を卒業。4月から解説委員となる。最後のロケで大阪・新世界にオープンした相撲×アートの体験型エンタメ施設「相撲横町 新世界」を取材。取り組みを体験しながら「せやねん！ロケは来た当初から、やたら裸にならされた」と回想した。

また、「お金のコーナーなのに、（チュートリアル）徳井さんがいるとネタ選びにかなり困りました」と共演者イジリも。トミーズ・雅については「本番前に“今の時代その話はしないでくださいね”って話すぐするー！」とぶっちゃけ笑わせたが、「でも7年間楽しかった、ありがとうございました〜！」と感謝を叫んだ。次週からは山崎香佳アナウンサーが同コーナーの進行を務める。