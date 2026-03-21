ラウール・ヒメネスのSNS投稿は広告キャンペーンの可能性

イングランド1部フルハムに所属するメキシコ代表FWラウール・ヒメネスが自身の公式インスタグラムで日本に関する意味深なメッセージを投稿し、大きな話題を呼んでいる。

現地時間3月20日、スペイン紙「マルカ」が報じている。2026年ワールドカップ（W杯）に向けたメキシコ代表メンバーにも招集されているストライカーの去就に注目が集まった。

ヒメネスは自身のインスタグラムのストーリー機能（24時間で消える投稿）を更新。日本の国旗とともに短いテキストと日付を添えた。これに対し、同紙は「いつか道をともにすると思っていた」という一節を紹介し、プレミアリーグを離れて「日本サッカー界で珍しい冒険に乗り出す」のではないかという憶測を呼んでいると伝えている。

しかし、投稿された日付の「2026年3月24日」は世界の移籍市場が開いている時期ではない。同メディアは、ヒメネスがハビエル・アギーレ監督率いるメキシコ代表に合流するタイミングであると指摘している。そのため、この投稿は移籍の示唆ではなく、W杯を前に行われる「日本のブランドとの広告キャンペーン」である可能性が高いと綴った。

34歳のストライカーは今月の国際Aマッチウィークでポルトガルやベルギーとの対戦を控えている。現地メディアは「ソーシャルメディアでの投稿は良いフックになった」と評価しており、代表活動やW杯本番に向けたスポンサー収入を増やすための戦略であると言及している。イングランドの地で戦う熟練FWの動向に、ファンの視線が注がれている。（FOOTBALL ZONE編集部）