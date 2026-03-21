女優の佐々木希さん（38）が3月19日、自身のインスタグラムを更新。肩上までバッサリと切った新しいヘアスタイルを公開し、ネット上ではイメチェンぶりが話題となっています。



【写真】「1枚目反則やろ…」「悩殺！たまらん！」ファンがざわついた最新ショット

佐々木さんは「最近、髪切ったんです シャンプーが楽」と報告し、前髪ありとなしの両方を楽しめる2wayのショートカットボブを披露。



前髪を下ろしデコルテや美脚が大胆に見えるシアー素材の白のドレスを着用したかわいらしい姿や、髪をオールバックにして黒のジャケットに丈の短いボトムスを着用した大胆でカッコいい姿、顔回りの姫カットが印象的なプライベート感漂うオフショットなど、さまざまなファッションにも身を包み、ファンをくぎ付けに。



ネット上では、「悩殺！たまらん！」「春っぽくて可愛い」「永遠の女神さま」「一生推し尊い」「綺麗さが更にアップ」「綺麗すぎて意味わからん」「可愛さレベチ」「どうゆうことなの、、」「年々かわいくなってない？」「目の保養」「1枚目反則やろ…」など、称賛の声が相次いでいます。