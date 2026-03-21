同人作家の救世主サイト「同人かけこみ堂」公開　イベント当日でもスマホ3分でなんとかなる

「原稿が終わらなくて、お品書きや値札を作る時間がない！」……同人イベント直前、そんな修羅場に直面したことのあるサークル参加者は多いのではないでしょうか。

そんな同人作家たちの救世主となるWebサービス、「同人かけこみ堂」がXで大きな反響を呼んでいます。

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■ お布団の中からスマホ3分で準備完了 超スピード重視のサービス

「同人イベントの準備に向けてさまざまな事を、スマホだけでなんとかするサイト」というコンセプトで公開された本サイト。

お品書きメーカー、値札メーカー、名札メーカー、差し入れシールメーカー、そして持ち物チェックリストなど、イベント参加に必要なツールがすべて無料で利用できます。

最大の特徴は、会員登録不要ですぐに使えること。さらに、移動中の電車内やお布団の中でゴロゴロしながらでも、スマホでサッと作れるように設計された「スマホ3分でなんとかなるツール集」となっています。究極のところ、最悪イベント会場に着いてからでも間に合うというのだから驚きです。

■ 開発者は現役の同人作家「自分が使いたかったから作った」

本サイトを開発したのは、自身も15年ほど同人サークル参加を続けているというHASEGAWAさん。普段はWeb系の仕事をしているわけではなく、なんとこの「同人かけこみ堂」を作るために本格的にWeb開発の技術を調べ始めたそうです。

開発のきっかけについて話を聞くと、「一言で言うと、自分が使いたかったから作りました」とのこと。

続けて「原稿が終わらないと値段もページ数も確定しないので、お品書きや値札を作る時間がどうしても残らないんです。かといって当日手書きするのも見栄えが悪い。それなら出勤の電車の中やベッドでゴロゴロしながらでも、スマホでサッと作れるツールがあればいいのにとずっと思っていました」と経緯を語ります。

「自分がイベント前日に欲しかったもの」が明確だったため、今年に入ってからわずか約1か月という短期間で、この充実したツール集を作り上げてしまいました。

■ 「登録不要」「データ取得なし」の徹底したこだわり

ツールを作成する上でHASEGAWAさんが特にこだわったのは、大きく分けて3つのポイントです。

まず1つ目は、「登録不要ですぐに使える」こと。イベント前日に焦っている状態でアカウント作成から始めるのは現実的ではないため、サイトを開いたらすぐに作業へ取り掛かれる設計を最優先にしたそうです。

次に、「スマホに最適化したUI」であること。電車の中や寝る前でも、片手でサクサクと操作できることを強く意識して開発されています。

そして3つ目が、「すべての処理がブラウザ内で完結し、データが送信されない」こと。アップロードした画像や入力した情報がサーバーに送信されることは一切ありません。

これについては、「同人活動をされている方は特にプライバシー等を気にされている傾向がある」という同人作家ならではの視点に加え、「自身の開発歴が浅いため、リスクを回避すべく極力情報は取得しない方針にした」という誠実な理由から、誰もが安心して利用できる仕組みとなっています。

■ 初参加のサークルにもおすすめ「少しでも負担を減らせるツールにしていきたい」

Xでの告知ポストには、早速「なにこれすごい！」「めちゃくちゃありがたい」といった声が相次いでいます。

この反響についてHASEGAWAさんは、「正直、ここまで反応をいただけるとは思っていませんでした。15年間自分が感じていた不便さは、やっぱり他の方も同じだったんだなと実感しています」とコメント。

さらに、「これからイベントに初参加されると見受けられる方からも反応をいただいており、作って良かったと思いました。初めてのイベント参加は不安なことも多いと思うので、少しでもその負担を減らせるツールにしていきたいです」と、今後の抱負を語ってくれました。

ギリギリまで原稿と戦う歴戦の猛者から、初イベントに挑む初心者まで。すべての同人作家に寄り添う「同人かけこみ堂」は、今後のイベント準備に欠かせない最強のお助けツールになりそうです。

＜記事化協力＞

HASEGAWA（同人かけこみ堂開発者）さん（@hasegawa7892）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032102.html