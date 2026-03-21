【フェンダーメキシコ ストラトキャスター95年製】（バンコク 鮨や 47歳）

フェンダーストラトキャスター僕モデルです。22年前にヤフオクで3万5千円位で落としました。音は良かったものの気持ち弱々しく、フレットが既にペラペラで、弾いていていまいち楽しさの無いギターだなという印象を抱いてしまった事と、その後、実家を離れて生活してたこともあり、すっかり疎遠になっていたギターです。

現在バンコク在住でブラックスターのミニギターを買って遊んでいたところギター熱が再燃、SG購入を検討していましたが、実家にストラトがあることを思い出ました。

ギターが欲しくなったこの機会に、ストラトキャスターというギターの良さをより理解しようと考えを変え、一時帰国の際にこのギターを手に取り一緒にバンコクへ。久しぶりに弾いたストラトはやはり素敵なギターでした。

そしてその時に気付いたのが1995年製であること。個人的に良い思い出がある年に生まれたギターということを知り、思い入れが一瞬で頂上まで。このストラトが「dead-end partner」になるポテンシャルを感じ、直ぐ様バンコクのAliceia guitarsに新たなパーツと共に持ち込み、一緒にフロント+リアの直列配線を施して貰いました。

ざっくりと、ウィルキンソンロックチューナー、ナットフレット交換。リテーナーはタイでのカスタマイズドの意味でゴールド(タイの人々は金が大好き)。フロントとミドルはダンカンのSSL-2、リアはSSL-6。配線改造はシンプルにフロント+リアの直列のみ。あくまでもストラトキャスターの枠の中での僕の好きなストラトを組み上げて貰いました。

音は獰猛で流麗。今や僕にとってストラトキャスターのサウンドはこのストラトキャスターのサウンドで、直列獰猛でもやっぱりストラトらしさがあるギターできゅんとします。

弾いても眺めても酒が進む低コスパの妖ストラトに化けましたが、リテイナーをGOTOH RG15×2、ブリッジ、スプリング交換+ギルモア・アーム装着で完成。(個人的視点で)妄想でさらに酒が進むうえに95年と一緒に年を取る喜びも相まってすっかり生涯の友になりました。

ORCAといいます。シャチです。

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布袋さんのギターにもシャチってあったなぁ。白黒で滑らかな曲線を描いているとシャチって言いたくなるよね。セレクターノブだけ黒ってのはホクロみたいなもんかな。すっかり熱の冷めていたギターにちょっとしたきっかけでいきなり再燃の炎が燃え盛るってとこが、ギターの不思議というか、実はあるあるでもありますが、サーキットがよくわからん。もしかして5点スイッチもキャンセルしてのフロント+リア直列オンリーってこと？それはストラトでしか出せないハムバッカー・サウンドですね。センターもSSL-2に換装しておきながら使わないという漢仕様に震えております。その音にきゅんときているところに、極上こじらせ症状を確認しました。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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