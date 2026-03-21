この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で3月20日、グルメフェス「やきいもパラダイス2026 in てんしば」が始まった。

毎回多くの来場者でにぎわう同フェス。今回は過去最多となる28店舗が出店し、焼きいも、大学いも、スイートポテト、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなど、さまざまな「いもグルメ」を提供する。初日は多くの来場者が訪れ、芝生広場で飲食を楽しむ様子が見られた。

開催時間は10時～18時30分（最終日は17時まで）。入場無料。3月24日まで。

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