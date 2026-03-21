大阪・天王寺公園で「やきいもパラダイス2026 in てんしば」 いもグルメ集結、初日は大盛
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天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で3月20日、グルメフェス「やきいもパラダイス2026 in てんしば」が始まった。
毎回多くの来場者でにぎわう同フェス。今回は過去最多となる28店舗が出店し、焼きいも、大学いも、スイートポテト、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなど、さまざまな「いもグルメ」を提供する。初日は多くの来場者が訪れ、芝生広場で飲食を楽しむ様子が見られた。
開催時間は10時～18時30分（最終日は17時まで）。入場無料。3月24日まで。
毎回多くの来場者でにぎわう同フェス。今回は過去最多となる28店舗が出店し、焼きいも、大学いも、スイートポテト、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなど、さまざまな「いもグルメ」を提供する。初日は多くの来場者が訪れ、芝生広場で飲食を楽しむ様子が見られた。
開催時間は10時～18時30分（最終日は17時まで）。入場無料。3月24日まで。
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