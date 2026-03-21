理系男子が輝ける状況８パターン
「理系男子は理屈っぽいから嫌！」という女性もいますが、いつでも冷静で論理的な彼らの魅力に気付いた女性も増えてきた模様。では理系男子がその魅力を発揮する場所とはどこなのでしょうか？ ということで今回は「理系男子が輝ける状況８パターン」を紹介します！
【１】バーゲンセール
理系男子とセールに行くと「これはかなりトクだね、これはそうでもないね」のように、どれを買ったらオトクなのかをすぐに計算してくれるのがいいという女性からの意見がありました。理系男子が得意の計算で頭のキレを披露するチャンスと言えるかも。
【２】旅行
スケジュールなども論理立てて完璧なものを考えてくれるので、理系男子と旅行に行くと効率よく観光地をまわることができるという意見がありました。逆に、修学旅行みたいで嫌だし、旅先のハプニングに弱いという意見も。ということで、フレキシブルなスケジュールを立てられる理系男子はかなり重宝されるのではないでしょうか？
【３】長距離のドライブ
男性の荒い運転や、ドライブ中のイライラが嫌いな女の子は多いもの。一方、全員がそうだとは言えませんが、いつでも論理的な判断が理系男子の運転は好評。また、カーナビのない車での高速道路でも、しっかり事前に調べて、目的地までの距離、分岐点の位置や適切なスピードなどを正確把握している点も理系男子のポイントをあげているようです。
【４】家電製品が壊れた時
家電製品が壊れた時に、理系男子が、異常の原因や、対処方法、今後の対策まで事細かに、しかもわかりやすく教えてくれてすごく助かったという意見がありました。マニュアルのＦＡＱを見ながら原因を探る作業は、実験結果が間違っている時の検証作業と似ているからなのかもしれません。
【５】パソコン売り場
女の子が自分にぴったりのパソコンを買うために、パソコンに詳しい理系男子の力を借りたいと思うこともあるようです。理由は、普段使うために必要なスペックや、大きさ、メーカーなどを知ったうえで、例え話を交えながらアドバイスしてくれるし、設定もお任せできるからだそう。理系男子にとっては親切さをアピールするチャンスです。
【６】料理教室
実験での手順と料理の手順は原則同じ。料理は不慣れでも、教科書通りの手順で物事を遂行することが得意な男子は、料理教室でも活躍できるかもしれません。またレシピ通りに作ることができれば、味にも期待できます。
【７】飲み会後のレジ
コンパや飲み会の後、割り勘の計算ができずに、オタオタした経験はありませんか？そんな時、「一人４２００円！」と瞬時に計算してしまう理系男子にグっときたという女性もいました。ただ、ここでキッチリお金を取り立てるのではなく、「割り切れない分は自分で払う」「女性が払う金額を少なくする」などのさり気ない配慮があるとより良いかもしれません。
【８】家具売り場
サイズ・材質・値段などを細かく調べて比較的してくれたので、自分の部屋にぴったりの家具を購入できたという女性からの意見もありました。大きな家具の場合などは、置きスペースの問題がありますし、金額も大きいため慎重な判断が必要。そんな時、データを基に客観的な判断ができる理系男子に頼りがいを感じるそうです。
みなさんは、他にはどんな状況で理系男子が魅力を発揮すると思いますか？ きっと他にも理系男子が魅力を発揮する状況があると思います。ご意見お待ちしております。（外山武史）
【１】バーゲンセール
理系男子とセールに行くと「これはかなりトクだね、これはそうでもないね」のように、どれを買ったらオトクなのかをすぐに計算してくれるのがいいという女性からの意見がありました。理系男子が得意の計算で頭のキレを披露するチャンスと言えるかも。
スケジュールなども論理立てて完璧なものを考えてくれるので、理系男子と旅行に行くと効率よく観光地をまわることができるという意見がありました。逆に、修学旅行みたいで嫌だし、旅先のハプニングに弱いという意見も。ということで、フレキシブルなスケジュールを立てられる理系男子はかなり重宝されるのではないでしょうか？
【３】長距離のドライブ
男性の荒い運転や、ドライブ中のイライラが嫌いな女の子は多いもの。一方、全員がそうだとは言えませんが、いつでも論理的な判断が理系男子の運転は好評。また、カーナビのない車での高速道路でも、しっかり事前に調べて、目的地までの距離、分岐点の位置や適切なスピードなどを正確把握している点も理系男子のポイントをあげているようです。
【４】家電製品が壊れた時
家電製品が壊れた時に、理系男子が、異常の原因や、対処方法、今後の対策まで事細かに、しかもわかりやすく教えてくれてすごく助かったという意見がありました。マニュアルのＦＡＱを見ながら原因を探る作業は、実験結果が間違っている時の検証作業と似ているからなのかもしれません。
【５】パソコン売り場
女の子が自分にぴったりのパソコンを買うために、パソコンに詳しい理系男子の力を借りたいと思うこともあるようです。理由は、普段使うために必要なスペックや、大きさ、メーカーなどを知ったうえで、例え話を交えながらアドバイスしてくれるし、設定もお任せできるからだそう。理系男子にとっては親切さをアピールするチャンスです。
【６】料理教室
実験での手順と料理の手順は原則同じ。料理は不慣れでも、教科書通りの手順で物事を遂行することが得意な男子は、料理教室でも活躍できるかもしれません。またレシピ通りに作ることができれば、味にも期待できます。
【７】飲み会後のレジ
コンパや飲み会の後、割り勘の計算ができずに、オタオタした経験はありませんか？そんな時、「一人４２００円！」と瞬時に計算してしまう理系男子にグっときたという女性もいました。ただ、ここでキッチリお金を取り立てるのではなく、「割り切れない分は自分で払う」「女性が払う金額を少なくする」などのさり気ない配慮があるとより良いかもしれません。
【８】家具売り場
サイズ・材質・値段などを細かく調べて比較的してくれたので、自分の部屋にぴったりの家具を購入できたという女性からの意見もありました。大きな家具の場合などは、置きスペースの問題がありますし、金額も大きいため慎重な判断が必要。そんな時、データを基に客観的な判断ができる理系男子に頼りがいを感じるそうです。
みなさんは、他にはどんな状況で理系男子が魅力を発揮すると思いますか？ きっと他にも理系男子が魅力を発揮する状況があると思います。ご意見お待ちしております。（外山武史）