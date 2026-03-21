多賀少年野球クラブ・辻正人監督と東農大・勝亦陽一教授が考える学童野球のあり方

学童野球において、指導者による子どもへの怒声・罵声は長年の課題となっている。指導と”感情的な叫び”の境界線はどこにあるのか。滋賀・多賀少年野球クラブを率いて3度の日本一に輝いた辻正人監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する東農大の勝亦陽一教授が、子どもたちの成長に繋がる「声かけ」のあり方について提言する。

現代の指導現場では、選手のみならず周囲への配慮も欠かせない。勝亦教授は「周りが『あの人怖い』と思ってしまうと、心理的な安全性が確保できなくなる」と指摘する。指導者と選手の間に信頼関係があっても、その様子を見た他の選手が恐怖を感じれば、チーム全体の学ぶ意欲や聞く能力を削いでしまう可能性がある。

辻監督は自身の経験から「皆さん、大体失敗してるのは言葉です」と断言する。厳しい練習が原因で野球をやめる子は少ないが、指導者の言葉によって心が折れる子は後を絶たないという。「捕る気がないから」などといった”精神論”は「指導になってない」と一蹴。次に何をすべきかを考えさせる言葉こそが、技術向上に繋がる真の指導と言える。

大きな声で選手に語りかける場面はあっても、そこには「アホ、ボケ、カスはない」と辻監督は強調する。子どもや保護者に、正当な「指導」であると理解される言葉選びは極めて重要で、指導者と選手の”1対1”の関係を超え、周囲に及ぼす影響も自覚したい。

子どもが指導者を「怖い」と感じてしまえば、どれほど正しい理論を伝えても心には届かない。言葉は子どもの成長の糧にもなれば、野球を嫌いになる原因にもなる。子どもたちが「次はどうする」と前向きに考え、安心してプレーに没頭できる環境を整えることこそ、令和の指導者に求められる資質ではないだろうか。（First-Pitch編集部）