『山本裕典の最強右腕オーディション』にひょうろくが候補生として参戦。『club SiVAH』在籍の本気湊からオラオラ接客を指導され、ホストの才能を開花させた。

【画像】ホストの才能が開花したひょうろくの姿

ABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』と題し“危険度MAX”なイベントを開催。これまで交わることのなかったスタジオMCの ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）＆さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）と山本裕典＆ホストたちが絶対口外禁止な歌舞伎町の裏話を語り合った。

今回、番組ではイベントを盛り上げるため『山本裕典の最強右腕オーディション』を開催。候補生として、東ブクロ＆ひょうろく＆すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）の3人が『club SiVAH』でホストとして初回接客を体験することになった。

2024年に開催された『第2の山本裕典オーディション』参加の際は「お好きな国ありますか？お好きな県とかは？」と質問し、姫にフル無視されていたひょうろく。今回は席につくなり「おおおお綺麗ですね」と必死に姫を褒めまくり、肌が白くて綺麗な姫に「なんかしてます？肌」と逆質問されると「みかんとか食べてる」とビタミンCの接種をアピールした。

その後、“軍神”こと心湊一希から接客を評価されると、東ブクロやすがちゃんに対して「足、引っ張らないでもらいたい」と強気なひょうろく。本気港と共に初回接客をすることになると、本気港の指導でオラオラ接客に挑戦し飲み直しを獲得「ここからは自分の女になったんだから」と本気港に言われ「おんな〜」と驚きを露わにした。さらに、姫の頭に手を回し「チューする？」と尋ねるひょうろくに姫たちは大爆笑していた。