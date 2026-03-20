【衛生観念ヤバ！義両親と同居】お米にシュッシュッ…「消毒液」の容器で！？＜第6話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第6話 許しがたいものpart1
【編集部コメント】
確かに保温してちょっと時間が経ってしまったお米に水分を含ませると、もちもちになるという理論もわかりますが……お義母さん、その容器はアウトですーー！！ 「消毒」と書かれた容器を炊飯器の中に笑顔でふりかけている姿なんて、ホラーでしかありません。いくら中身が水だったとはいえ、もちろん食欲は失せますよね。そういった感覚、お義母さんにはないのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第6話 許しがたいものpart1
【編集部コメント】
確かに保温してちょっと時間が経ってしまったお米に水分を含ませると、もちもちになるという理論もわかりますが……お義母さん、その容器はアウトですーー！！ 「消毒」と書かれた容器を炊飯器の中に笑顔でふりかけている姿なんて、ホラーでしかありません。いくら中身が水だったとはいえ、もちろん食欲は失せますよね。そういった感覚、お義母さんにはないのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙