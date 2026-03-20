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映画系Youtuberチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【プロジェクト・ヘイル・メアリー】『予告見るな』と散々言われたSF映画の初見ネタバレ感想と徹底解剖」と題した動画を公開した。



動画では、アンディ・ウィアー作のSF小説を原作とする映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』について、原作未読のサイ氏と既読のつるみん氏がそれぞれの視点から感想を語り合っている。



サイ氏は鑑賞前、SNS上で「予告を見ない方がいい」という声が多数あったことから、「とんでもなく胸糞な展開が待っているのでは」と予想していたという。一方、原作を読んでいるつるみん氏は、『スパイダーバース』の脚本を手掛けたフィル・ロードとクリストファー・ミラーが監督を務める点に触れ、原作の長大な物語を映画としてまとめる手腕に期待を寄せていた。



映画の序盤は、記憶を失った主人公グレースが自分が何者なのかを思い出していく過程が描かれる。原作を知らないサイ氏は、この構成に引き込まれたと語る。つるみん氏も、原作の膨大な情報をテンポよく、かつストーリーに重きを置いて2時間半にまとめた監督の手腕を「見事だ」と称賛した。



本作の大きな魅力として、2人は異星人ロッキーとの「異種間の交流」を挙げる。他のSF作品とは異なり、言語が全く通じない状態から、音や数字、科学的知識を通じてゼロからコミュニケーションを築いていく過程がリアルに描かれている。つるみん氏は「バディものが大好きで、特に異種間のバディは最高」と述べ、2人の間に芽生える友情に終始涙していたことを明かした。



また、グレースが完璧なヒーローではなく、恐怖から一度はミッションを拒否するなどの「臆病さ」や人間味を持つキャラクターである点も、多くの観客が感情移入できるポイントだと分析。ラストシーンでグレースが下す決断は、バッドエンドを予想していたサイ氏を安堵させ、観客に深い幸福感を与える終わり方だったと総括した。



単なるSFアドベンチャーにとどまらず、種族を超えた友情と信頼の物語を描いた本作。「予告を見るな」という言葉は、この感動的な体験を新鮮な気持ちで味わってほしいという、ファンならではの願いが込められているのかもしれない。