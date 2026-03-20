「これで付き合ってないのバグ」メイプル超合金・安藤なつ、ラブラブデート投稿に「この上ない至福画像」
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関さんとのラブラブデートの様子を披露しました。
【写真】メイプル超合金・安藤なつのデート投稿！
この投稿にコメントでは「2人付き合ってんの？」「これで付き合ってないのバグだろ」「羨ましいです」「めちゃくちゃ微笑ましい」「この上ない至福画像」「2人とも癒しすぎる」「分身の術」「絶対兄妹」などのコメントが寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】メイプル超合金・安藤なつのデート投稿！
「これで付き合ってないのバグだろ」安藤さんは「美味しいハンバーガーおねだりしたら買ってくれたりかっこいいバイク跨らせてくれたり海の上でのんびり過ごしたり良い日でした」とつづり、4枚の写真を投稿。関太さんと並んでハンバーガーを食べる姿やソファに座って安藤さんが関さんに寄りかかる仲良しデートの様子を披露しています。
関さんも安藤さんとのラブラブデートを投稿！同日、安藤さんのデートのお相手、関さんも自身のXで「黄泉のツガイ」とつづり、4枚の写真で安藤さんとのデートの様子を披露しています。並んで海を眺める2人の後ろ姿やバイクにまたがる安藤さんの姿、安藤さんが撮影したと思われるハンバーガーを食べる関さんの姿など、仲の良さが伝わる写真にファンからは「ツガってますね〜（笑）」「素敵なカップルですね」「双子みたいで可愛い」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)