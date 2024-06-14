お笑いコンビ「メイプル超合金安藤なつ（43）が、14日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。相方・カズレーザー（39）とのコンビ結成秘話を明かした。薄幸が、芸人とお酒を飲みながら語り合う「やさぐれ酒場」の企画にゲスト出演した安藤。芸人になった経緯などを語った。その中で、カズレーザーとのコンビ結成について言及。カズレーザーは、「サンミュージックのセミナ