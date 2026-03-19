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映画系Youtuberのサイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」で「【スパイダーマン:ブランドニューデイ】おかしい‥第一弾予告の疑問を徹底解剖」と題した動画を公開。MCU最新作『スパイダーマン:ブランドニューデイ』の予告編に隠された、他作品との繋がりや新たなキャラクター登場の可能性について深掘りした。



動画ではまず、スパイダーマンが人を抱えてスイングするシーンの背景に注目。曇り空の様子が、MCU映画『サンダーボルツ*』でヴィラン「ヴォイド」が暴走し街が恐怖に陥った際の出来事を彷彿とさせると指摘。その際、サンダーボルツのメンバーは人命救助にあたっており、スパイダーマンもその活動に参加していたことで、MCUらしい作品間の繋がりが示唆されるという。



また、スパイダーマンが「市の鍵」を受け取るシーンでは、鍵を渡している人物がドラマ『デアデビル: ボーン・アゲイン』に登場するウィルソン・フィスク（キングピン）市長の補佐官シーラ・リベラである点に着目。キングピン自身が自警団を嫌っていることや、キャラクターの権利問題から、彼ではなくシーラが鍵を渡す展開はストーリー的にも納得がいくと解説した。



さらに、予告編で謎の男性が語る「NYが危機に直面している。姿なき相手だ」というセリフから、その敵の正体を考察。赤い忍者集団「ザ・ハンド」のことではないかとの見方を示しつつ、もしこの男性がダメージ・コントロール局の人間であれば、能力を持つミュータント達を指している可能性も考えられるとした。



動画の終盤では、ピーターの瞳が真っ黒になる不気味なシーンを取り上げた。これは原作における怪物「マン・スパイダー」への変化を示唆している可能性や、映画『X-MEN ファイナル ディシジョン』に登場したジーン・グレイの瞳と似ていることから、ピーターが彼女に操られる展開も考えられると述べた。予告編に散りばめられた多くの謎が、今後のMCUの壮大な物語への期待を高める内容となっている。