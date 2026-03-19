3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、“バタバタお弁当”公開「忙しいのに凄すぎる」「彩りも良くて美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKBのイケメン夫「彩りも良くて美味しそう」バタバタで作った弁当
アレクサンダーは「バタバタ弁当」と綴り、ご飯やおかずが詰められた弁当の写真を公開。ブロッコリーやウインナー、卵など彩り豊かな具材が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「彩りも良くて美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当」「忙しいのに凄すぎる」「手作りで偉い」といった声が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBのイケメン夫「彩りも良くて美味しそう」バタバタで作った弁当
◆アレクサンダー、手作り弁当を披露
アレクサンダーは「バタバタ弁当」と綴り、ご飯やおかずが詰められた弁当の写真を公開。ブロッコリーやウインナー、卵など彩り豊かな具材が並んでいる。
◆アレクサンダーの“バタバタ弁当”に反響
この投稿に、ファンからは「彩りも良くて美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当」「忙しいのに凄すぎる」「手作りで偉い」といった声が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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