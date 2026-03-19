【うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦】 3月24日 開催（無くなり次第終了）

ファミリーマートは、キャンペーン「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を3月24日より開催する。

本キャンペーンは、ファミリート創立45周年を記念して、価格はそのままに生コッペパン・ラーメン・中華まんなど全14種類を対象としたもの。対象商品は2週間にわたって週替わりでの入れ替え制となっており、「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」や「コク旨ピザまん」、春らしいお花見や遠足のお供になる商品もラインナップされている。

また、同社ECサイト「ファミマオンライン」でも開催が予定されており、「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」などに加え、春ギフトなど贈り物にもできる商品が全10点対象となる。なお、オンラインでの開催期間は3月19日12時～4月6日23時まで。

さらに、ファミリーマート公式X（famima_now@）をフォローのうえ、対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすることで、抽選で総計1万名に「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」の無料クーポンが当たるキャンペーンなども3月24日より開催される。

□ファミマオンライン「なぜか45%増量作戦」

「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」1週目

「生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）」

「スパイシーチキン」

「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」

「助六寿司」

「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」

「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml」

「のびーるチーズのコク旨ピザまん」

「チョコを味わう コーンチョコ」

「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」2週目

「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」

「大盛 明太子スパゲティ」

「テリヤキチキンとたまごのサンド」

「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」

「天使のチーズケーキ」

「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」

ファミマオンライン「なぜか45%増量作戦」

「レンジでできるお鍋を使わない麺セット」

「ＮＡＴＵＲＥＦＵＴＵＲｅ フリーズドライスープセット」

「霧島黒豚もも肉 味噌漬セット」

「＜料理家桑折敦子＞黒毛和牛のすじおこわ」

「神戸牛モモ焼肉」

「バター香る焼きシューラスク 12枚入り」

「大福のひむか屋 とろ～りクリーム大福 12個」

「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 ｆｕｗａｒｕ」

「米沢牛サーロインステーキ」

「ハーゲンダッツスペシャルセット」

【お値段そのまま なぜか45％増量作戦 15秒】【キャンペーン情報】価格：145円価格：210円価格：258円価格：578円価格：698円価格：118円価格：170円価格：158円価格：450円価格：598円価格：348円価格：398円価格：250円価格：138円価格：2,916円価格：2,916円価格：3,240円価格：4,860円価格：7,560円価格：2,808円価格：2,700円価格：3,564円価格：16,740円価格：6,800円

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