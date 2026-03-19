オープン戦に登板

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、オープン戦後に取材に応じた。WBCなどで話題となっている誹謗中傷の件については、「自分は気にしない」と対応方法を語った。

侍ジャパンは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、準々決勝で敗れ、初めてWBC8強止まりという結果で終えた。SNSでは選手らへの誹謗中傷が行われているとして、選手会が注意を呼び掛ける事態となっていた。

大谷は「うーん。個人的には言われても気にはしないので。まあただ、人格の否定であったりとか、そういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、良くないなとは思いますけど」と意見を語った。

自分自身への野球に関する批判については「まあプロである以上、結果が悪かった時に自分のことに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいるので」としながらも、「まあ、必ずしも全員がそういう選手かと言われたらそうではないですし、配慮を持って接していくっていうのは、どこにいても変わらないことではあるので、そこ次第なのかなと思ってます」と話した。（Full-Count編集部）