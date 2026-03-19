靴紐からの解放。足を入れた瞬間、あなたのパフォーマンスが加速する【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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雲の上を歩くような心地よさ。環境にも優しい、次世代のスタンダード【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
ランニングシューズの軽快なエッセンスを取り入れたこのモデルは、忙しい日常を支える汎用性の高さが魅力だ。最大の特徴は、伸縮性のあるストラップを採用したスリッポン構造にある。シューレースを結ぶ手間を省きながらも、ハイスピードな動きの中で足の甲をしっかりとホールドし、抜群の安定感をもたらす。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ミッドソールには、アディダス独自のソフトな「Cloudfoam（クラウドフォーム）」を搭載した。予定より歩く距離が長くなったときでも、クッション性が持続し、足への負担を軽減する。さらに、アッパー部分の50パーセントにリサイクル素材を使用した「プライムグリーン」を採用しており、バージンポリエステルを一切使わない環境への配慮も忘れていない。
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テキスタイルライニングとTPUヒールピースが、レギュラーフィットの快適な履き心地をさらに強固なものにしている。スポーティーなシルエットは、トレーニングだけでなく、街歩きや旅行のサブシューズとしても最適だ。
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一度履けば手放せなくなるこの圧倒的な開放感とクッション性を、ぜひあなたの足元で実感してほしい。
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