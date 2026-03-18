レンタカーチェーン「ニコニコレンタカー」が17日に公式X（旧Twitter）を更新。SNS上で告発された、返却後の軽微な傷に対する高額請求について調査を進めていると報告したものの、炎上する事態になっている。

発端となったのは、友人がニコニコレンタカーから車を借りたというあるXユーザーが同日にXに投稿したポスト。そのユーザーによると、車を返却後にボディー2カ所に飛び石による極小の傷があったという理由で8万8000円を請求されたとのこと。

また、保険には入っていたものの、「無申告で返却した」という理由で実費払いを求められていることなどを告発した。

ポストには傷を指差している写真も添付されていたが、指摘されないと分からないほど小さな傷となっていた。

飛び石であっても運転中についた傷は基本的に借主の責任であるが、レンタカーは返却時にスタッフ立ち合いのもとに傷をチェックする場合が多く、今回の飛び石によるごく小さな傷については見逃してしまうこともありうる。

にも関わらず、「無申告」という理由で高額請求をしたことについてネット上からは、「後からレンタカー屋さんが自分で傷付けたら詐欺し放題」「こんな飛び石絶対気づかんでしょ」「これで金取るの酷い」「こんな小傷で修理費請求されちゃったら怖くて借りられない」という批判が相次いで寄せられた。

その後、ニコニコレンタカーが公式Xを更新し、「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」（原文ママ）と騒動に言及。「現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります」と声明を発表した。

しかし、このポストに対しても、同様の被害を訴える声が多く寄せられ、炎上状態となっている。

フランチャイズで展開しているニコニコレンタカー。果たして本部はどのような対応を取るのだろうか。