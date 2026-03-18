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知っておきたい急増中の「AI面接」。就活生が今さら聞けない“人間より手強い”深掘りへの対策とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【必見】人間より手強い⁉︎今急増中のAI面接！特徴から攻略法まで徹底解説します|27卒・28卒」を公開した。動画では、就活本『確実内定』の著者であるトイアンナ氏をゲストに迎え、近年急増している「AI面接」の実態と攻略法を解説。AI面接を突破するには感情ではなく「構造化した話し方」が鍵になるという事実を明らかにした。



トイアンナ氏はまず、AI面接について「生成AIなどの機能を使って、キャラクターや人型のモデルが人の代わりに面接をしてくれる」サービスであると定義した。面接官のスケジュール調整や評価にかかる工数を大幅に削減できるため、一次面接などで導入する企業が増加している背景を説明した。



一方で、AI面接は就活生にとって「自分の情報を吸い取られている感覚になる」と指摘。企業側への愛着が湧きにくく、内定辞退率が上がる懸念があることから、今後の普及について「1回AI面接の割合が一気に伸びて、その後に需要が減る」という見解を展開した。



また、AI面接の適性についても言及。対面であれば「感情で人の心を動かして面接を乗り切る」タイプが苦戦するのに対し、物事を順序立てて説明できる「構造化した話し方ができる人」はAI面接と相性が良いと解説した。AIは人間よりも深掘りした質問を投げてくるため、論理的な回答が必須になるという。さらに、AIは「表情の豊かさ」や「笑顔」までも感知するため、苦手な人は「口角を上げる練習」をしておくべきだと忠告した。



トイアンナ氏は効果的な対策として、自分のエントリーシートを生成AIに入力し、「もっと構造化して説明して」と指示する手法を提案した。さらに、音声入力を用いてAIに「優れた面接官として私と模擬面接をして」と依頼する実践的なトレーニング方法も紹介。AI面接の対策は「AIでやりましょう」という力強い結論を提示し、最新技術を活用してシビアな選考を乗り越えるための具体的な道筋を示した。