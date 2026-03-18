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「硬さの違うものは混ぜないでね！」専門家が解説、赤ちゃんの誤嚥を防ぐ離乳食の鉄則

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【要注意】赤ちゃんが誤嚥する離乳食の危険な食べ方」と題した動画を公開しました。赤ちゃんの離乳食における誤嚥のリスクを減らすための重要なポイントを解説しています。



動画でまい先生は、誤嚥を防ぐために最も大切なこととして「食材を混ぜないこと」を挙げました。食材にはそれぞれ異なる食感や水分量、繊維質があり、赤ちゃんはそれらを一つひとつ経験しながら、どれくらい噛んで、どのように飲み込めば良いのかを学習していく段階にあると説明します。



特に注意すべきなのが、硬さの違う食材を混ぜることです。動画では例として、水分量の多い「五分がゆ」と、比較的パサパサした「さつまいものマッシュ」を挙げています。赤ちゃんがお粥を食べる時の感覚で、さつまいもを同じスピードで飲み込もうとすると、お粥の水分だけが先に喉を通り、さつまいもの塊が口の中に残ってしまうことがあるといいます。その結果、うまく飲み込めずに喉に詰まらせたり、誤嚥につながったりする危険性があるとのこと。



では、いつから食材を混ぜても良いのでしょうか。まい先生は、目安として9ヶ月から1歳くらいを挙げつつも、月齢よりも「赤ちゃんが様々な食材の食感や硬さに慣れ、口の中で食べ物を処理する経験を十分に積んでいるか」が重要だと指摘。それぞれの食材を単体で食べられるようになり、口に入ってきたものがどのくらいの硬さなのかを舌で判断できるようになったら、少しずつ混ぜていくのが良いと解説しました。



赤ちゃんの安全を守るためにも、離乳食の進め方について正しい知識を持つことが大切です。動画を参考に、日々の食事を見直してみてはいかがでしょうか。