“令和の峰不二子”阿部なつき、ボディライン際立つスポーツウェア姿公開「くびれすごい」「笑顔が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが3月17日、自身のInstagramを更新。スポーツウェア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「くびれすごい」ボディラインくっきりウェア姿
阿部は「ピックルボール」とつづり、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のニュースポーツの動画を公開。水色のタイトな半袖トップスと白のプリーツミニスカートを合わせ、引き締まったボディラインが際立つ姿を披露している。動画ではボールをラケットで飛ばす阿部の姿も公開されている。
この投稿に「スタイル抜群」「笑顔が可愛い」「くびれすごい」「服装似合ってる」「完璧な美」などと話題となっている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
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【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「くびれすごい」ボディラインくっきりウェア姿
◆阿部なつき、ボディライン際立つウェア姿披露
阿部は「ピックルボール」とつづり、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のニュースポーツの動画を公開。水色のタイトな半袖トップスと白のプリーツミニスカートを合わせ、引き締まったボディラインが際立つ姿を披露している。動画ではボールをラケットで飛ばす阿部の姿も公開されている。
◆阿部なつきの投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群」「笑顔が可愛い」「くびれすごい」「服装似合ってる」「完璧な美」などと話題となっている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
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