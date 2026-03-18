阿部なつき（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/18】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが3月17日、自身のInstagramを更新。スポーツウェア姿を披露し、反響が寄せられている。

【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「くびれすごい」ボディラインくっきりウェア姿

◆阿部なつき、ボディライン際立つウェア姿披露


阿部は「ピックルボール」とつづり、テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のニュースポーツの動画を公開。水色のタイトな半袖トップスと白のプリーツミニスカートを合わせ、引き締まったボディラインが際立つ姿を披露している。動画ではボールをラケットで飛ばす阿部の姿も公開されている。

◆阿部なつきの投稿に反響


この投稿に「スタイル抜群」「笑顔が可愛い」「くびれすごい」「服装似合ってる」「完璧な美」などと話題となっている。

阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）

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