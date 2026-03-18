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意外と知らないスマートテレビの罠「逆にずっと観られていた」情報収集の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「あなたのTV、実は“盗撮状態”…見てるだけで情報売られてます【今すぐ確認！】」を公開した。最近のスマートテレビが異常に安価で販売されている理由と、その背景にある「データビジネス」の実態について解説した。



ミツル氏はまず、「テレビが異常に安くなってきている」と指摘し、50インチのテレビが4万円台で買える現状に疑問を呈する。この理由の一つがデータビジネスだという。テレビ本体の販売だけでなく、視聴データや広告ビジネスで収益を出すモデルが存在しており、「知らない内に収集されて広告ビジネスに使われている」とミツル氏は語る。



その仕組みの中心にあるのが「ACR」という機能だ。これはテレビ画面を解析し、視聴者が何を観ているかを自動で識別する技術である。テレビ番組だけでなく、HDMI端子に接続したパソコンやゲーム機などの映像も分析対象となり、「逆にずっと観られていた」という状態に陥る可能性がある。さらに、このACRの設定は多くのスマートテレビで最初からオンになっており、「同意扱い」として視聴履歴などの情報がサーバーに自動送信されているという。



この無断でのデータ収集は世界的な問題となっており、2024年11月にはアメリカ・テキサス州の司法長官が、ソニーやサムスン、LG、ハイセンス、TCLといった大手テレビメーカー5社を提訴した。ミツル氏はこの問題に対し、「視聴者に十分な説明がない」と警鐘を鳴らす。また、世界のテレビ市場の約半分以上を中国メーカーが占めており、日本ブランドであっても実態は中国企業の傘下にあるケースが増えている現状にも言及した。



スマートテレビは生活を豊かにする一方で、知らず知らずのうちに個人のプライバシー情報を収集する側面を持っている。ミツル氏は「この機能オフにできるんですよ」と述べ、設定画面から情報の自動送信を停止できることを紹介した。便利な家電の裏側に潜む仕組みを正しく理解し、自らのプライバシーを守るための設定を見直す必要性を訴える内容となっている。