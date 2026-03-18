人気店の看板メニューをおうちで再現！コスパ抜群＆満足度◎の「外食風ごはん」2品
【画像を見る】2つのソースを重ねて“お店風”を再現！「ミートソースドリア」
物価高が続く今、家族で外食となると出費がかさむ…。そんなときは、お店の人気メニューをおうちで再現してみませんか？手軽なのに満足感たっぷり、お財布にもやさしい外食風ごはんレシピをご紹介します。
教えてくれたのは▷ほりえさちこさん
料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ生ドーナッツ」は、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。
みんなの大好きな味が、市販のミートソースを使ってできた！
【材料・2人分】
ミートソース（市販品）…1袋（約180g）
牛乳…1と1/4カップ
米…1合
粉チーズ…適量
カレー粉、バター、薄力粉、塩
【作り方】
1．米は洗ってざるに上げ、水けをきって炊飯器の内釜に入れる。1合の目盛りまで水を注ぎ、カレー粉小さじ1/3を加えて混ぜ、バター5gをのせて炊く。
2．口径約15cmの耐熱ボウルにバター15g、薄力粉大さじ2を入れ、ラップをかけずに600Wで50秒レンチンする。取り出して混ぜ、牛乳大さじ1を加えてよく混ぜる。残りの牛乳を2回に分けて加え、そのつど泡立て器でよく混ぜる。ラップをかけずに600Wで4分レンチンし、取り出してよく混ぜ、塩ふたつまみを加えてさらに混ぜる。
3．1が炊き上がったら約10分蒸らして混ぜ、耐熱の器に平らに入れる。2を全体にかけてミートソースを中心にのせ、粉チーズをふり、オーブントースターで焼き色がつくまで約10分焼く。
（1人分536kcal／塩分2.5g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら 0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＜これでお店風！再現テク＞
ホワイトソースにミートソースを重ね、見た目もそっくり！
■チキンディアボラ風
オニオンソースをたっぷりとのせて、悪魔的なおいしさに
【材料・2人分】
とりもも肉 …… 大1枚（約300g）
玉ねぎ …… 1/2個（約100g）
じゃがいも …… 2個
ホールコーン …… 100g
■A
おろしにんにく …… 1/2片分
赤唐辛子のみじん切り …… 1/3本分
レモン汁 …… 大さじ1
パセリ（ドライ） …… 小さじ1/4
塩、こしょう …… 各少々
■B
しょうゆ、みりん、水 …… 各大さじ1
ウスターソース …… 小さじ1
バター …… 5g
揚げ油、塩、バター、オリーブ油
【作り方】
1．玉ねぎはみじん切りにして水に2〜3分さらし、水けをきってAと混ぜる。
2．じゃがいもはよく洗って皮つきのまま一口大に切る。フライパンに揚げ油を1cm深さまで入れて約180℃に熱し、じゃがいもを入れて時々上下を返しながら、約5分揚げる。竹串を刺してみてすっと通るようになったら、取り出して塩適量をふる。別のフライパンにバター10gを中火で溶かし、ホールコーンは汁けをきって入れてさっと炒め、取り出してフライパンを拭く。
3．とり肉は縦半分に切って塩少々をふる。フライパンにオリーブ油小さじ1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べ、4〜5分焼く。焼き色がついたら上下を返し、2〜3分焼いて器に盛る。
4．フライパンにBを入れ、中火で軽く煮てとろみをつける。
5．とり肉に1をのせて2、4を添え、食べるときに4をかける。
（1人分577kcal／塩分3.0g）
＜これでお店風！再現テク＞
オニオンソース＆しょうゆベースのソース、2つの合わせワザで、完コピ！
＊ ＊ ＊
市販のミートソースや身近な調味料を上手に使えば、お店らしい仕上がりに近づきます。がんばりすぎなくても叶う“外食気分”。いつものごはんに、ぜひ取り入れてみてください。
レシピ考案／ほりえさちこ 撮影／鈴木泰介 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝畠山麻美