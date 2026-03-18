「日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています」--ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での激闘を終えた侍ジャパン。1番打者として3本塁打を放つなど活躍したドジャース・大谷翔平（31）は3月16日（現地時間、以下同）、自身のインスタグラムを更新し、大会を振り返った。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】白黒ペアルックでハワイのショッピングセンターを訪れていた大谷翔平と真美子さん。「ちょびヒゲ姿」の大谷も

「大谷本人は打率.462をマークするなど文句なしの活躍でしたが、大会が始まって以来初となってしまった準々決勝敗退に責任を感じているのでしょう。『自分の不甲斐なさを痛感しています』などと綴っていました。

一方、同16日にはドジャースのチームに合流。開幕からの"二刀流"フル回転を見据え、キャッチボールなどで汗を流すなど、26日の開幕戦に向け準備を続けています」

WBC期間には、近年大谷を悩ませていたある裁判が決着を迎えていた。2024年に「購入者第1号」として広告塔になっていたハワイの別荘地開発をめぐる裁判だ。在米ジャーナリストが語る。

「家族と過ごす『セカンドホーム』として購入したであろう別荘地でしたが、2025年8月に大谷が接触していた不動産ブローカーの女性らに『不当にプロジェクトから排除された』と提訴され、昨年は法廷上で何度も文書のやり取りがなされていました。

しかし3月6日（ハワイ現地時間）、大谷サイドと原告サイドの間に和解が成立した。原告側の不動産デベロッパーであるケビン・J・ヘイズ氏は自社のウェブサイト上で『リゾート地の開発過程において誤解があったことを認識した』『全ての当事者は和解に至った』とアピールしています」

この和解によって、大谷ファミリーは購入した別荘地に無事住めるようだ。ヘイズ氏はNEWSポストセブンの取材に対し、こう答えた。

「大谷は現在も別荘地のオーナーであり、別荘は現在も建築が進んでいる。メジャーリーグのシーズンが終わる頃には完成するだろう。ただ、具体的な時期については言えない」

昨年12月に見られていた「ペアルックデート」

前出の在米ジャーナリストは、「大谷にとって、ハワイは特別な場所になっている」と明かす。

「独身時代からオフの際に度々ハワイに訪れていた大谷。今から3か月前、訴訟の真っ最中だった昨年12月にも、真美子さんと0歳の娘さん、デコピンを連れてファミリーでハワイ島で目撃されていたんです。

しかも、問題の別荘からほど近いハワイ州コナのショッピングモールで、ペアルックで過ごしている様子が目撃されている。

当時は『トラブルがあった別荘地の近くになぜ……』と考えていましたが、今考えると裁判の見通しが立っていたのかも知れません。トラブルを避ける大谷ですが、ハワイへのこだわりは強いものを感じました」

SNS上には、Tシャツや長丈のパンツ、スニーカーまですべて黒系で揃えた大谷と、五分袖のトップスと長丈のパンツ、スニーカーを白系で揃えた真美子さんが、夫婦白黒のコーディネートで仲睦まじく歩く姿が投稿されていた。家族の存在とハワイという土地が、大谷のパワーの源になっているのかもしれない。

「WBCの際、大谷さんは真美子さんと息子を連れて帰国していましたが、家族は好奇の目に晒されないよう、極力外出しなかったそうです。

ハワイの拠点は家族でのんびり過ごせる場所として、大谷も完成を心待ちにしていることでしょう」

シーズン終了後の"家族バカンス"を楽しみに--大谷の2026年シーズンが始まる。