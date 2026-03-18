時間を“体験”するバルミューダ新デバイス「The Clock」を触ってみた
バルミューダは3月18日、時間を“心地よく感じる”ための新デバイス「The Clock」を発表した。価格は59,400円。
同日から同社オンラインストアや旗艦店「BALMUDA The Aoyama」、百貨店、インテリアショップ各店で予約を開始する。出荷開始は4月中旬の予定で、5月中旬から米国や韓国でも販売する。
バルミューダの新デバイス「The Clock」。3月18日から発売する
「心地よい時間」を感じるための時計デバイス
The Clockは、Alarm（アラーム）、Timer（タイマー）、リラックスできるサウンド再生（機能名は「Relax Time」）を備えた時計デバイス。“時刻を表示するだけでなく、時間そのものを心地よく感じたい”という発想から生まれた製品という。
文字盤に針やカバーガラスはなく、文字盤が光って時刻を表現する「Light Hour」により、ユーザーに時間を知らせる。例えば毎正時には、音とともに振り子の動きを光のモーションで表示。光は瞬時にオンオフが切り替わる形ではなく、ゆっくりと明滅するフェードイン／フェードアウトの形で表現される。
時刻表示は「シンプル」と「アマウント」の2種類。写真のシンプルでは時間と分が光り、秒数が動いていく表示だ
本体は手のひらに収まる小さなサイズ
主な機能はアラーム、タイマー、リラックスサウンド
Alarmは、環境音が設定時刻の3分前から静かにスタートして徐々に大きくなり、ユーザーの目覚めをサポート。最大で3つのアラーム時刻を設定できる。
Timerは最大60分まで設定でき、スタートとともに集中を助けるホワイトノイズが自動で流れる。Relax Timeでは7種類のオリジナル環境音を光のモーションとともに再生できる。スピーカーはウーファーとツイーターを左右それぞれに装備した。
The Clockの主な機能
Alarmの設定画面（太陽マークが光っている）
Relax Timeの画面（月マークが光っている）。文字盤の各所で光がまたたくモーションと、“大河で手漕ぎボートのオールが水面を叩く音”や“レコードサウンドとホワイトノイズ”など独自のリラックスサウンドが楽しめる。この月マークの青い色にもこだわり、何度も試作を繰り返したという
側面のボタン。各ボタンを長押しすると機能が起動する
デザインは「懐中時計」から。モダンとレトロを融合
懐中時計から着想を得た本体は幅7.5cmと小さく、アルミ削り出しのモダンな四角い本体の上部に、ステンレス削り出しのレトロなクラウンを組み合わせている。内部には均一に発光する75個のLEDを内蔵。200以上のパーツで構成されているという。
高硬度ステンレス削り出しのクラウンは懐中時計のようなクラシックな要素だが、全体のフォルムはモダンに仕上げたという
試作と使用パーツの例。右半分が試作品、左半分が使用パーツ例となっている
文字盤の試作。初期段階ではフォントや文字体でクラシック感を強く表現することも検討されたが、最終的にはシンプルで読みやすい、という視認性を優先する形に落ち着いた
2025年10月に発表された気化式加湿器「Rain（レイン）」と合わせて登場した管理操作アプリ「BALMUDA Connect」とも連携し、The Clockを登録したアプリから本体設定を行うこともできる。
本体サイズはW75×D36.5×H105mm、重さは約259g。電源は内蔵バッテリーで、連続使用時間は約24時間（充電時間は約2.5時間）。充電インタフェースは本体背面のUSB-Cポート。BluetoothやWi-Fi（IEEE802.11b/g/n。2.4GHz帯のみ）も備え、時刻の自動同期などに対応する。
エッジ部分はカーブし柔らかい印象だ。充電インタフェースはUSB-Cで、背面にポートがある
○編集部メモ
The Clockはこれまでバルミューダが展開してきた家電と異なり、最初から海外展開を視野に入れて企画されたデバイスです。開発の出発地は、世界中どこでも必要とされる“道具”は何か？ という視点から。睡眠はウェルビーイングの観点から誰しも関心がある分野であり、最終的に眠りのための「スリープクロック」を開発するに至ったとのことでした。
同日から同社オンラインストアや旗艦店「BALMUDA The Aoyama」、百貨店、インテリアショップ各店で予約を開始する。出荷開始は4月中旬の予定で、5月中旬から米国や韓国でも販売する。
バルミューダの新デバイス「The Clock」。3月18日から発売する
The Clockは、Alarm（アラーム）、Timer（タイマー）、リラックスできるサウンド再生（機能名は「Relax Time」）を備えた時計デバイス。“時刻を表示するだけでなく、時間そのものを心地よく感じたい”という発想から生まれた製品という。
文字盤に針やカバーガラスはなく、文字盤が光って時刻を表現する「Light Hour」により、ユーザーに時間を知らせる。例えば毎正時には、音とともに振り子の動きを光のモーションで表示。光は瞬時にオンオフが切り替わる形ではなく、ゆっくりと明滅するフェードイン／フェードアウトの形で表現される。
時刻表示は「シンプル」と「アマウント」の2種類。写真のシンプルでは時間と分が光り、秒数が動いていく表示だ
本体は手のひらに収まる小さなサイズ
主な機能はアラーム、タイマー、リラックスサウンド
Alarmは、環境音が設定時刻の3分前から静かにスタートして徐々に大きくなり、ユーザーの目覚めをサポート。最大で3つのアラーム時刻を設定できる。
Timerは最大60分まで設定でき、スタートとともに集中を助けるホワイトノイズが自動で流れる。Relax Timeでは7種類のオリジナル環境音を光のモーションとともに再生できる。スピーカーはウーファーとツイーターを左右それぞれに装備した。
The Clockの主な機能
Alarmの設定画面（太陽マークが光っている）
Relax Timeの画面（月マークが光っている）。文字盤の各所で光がまたたくモーションと、“大河で手漕ぎボートのオールが水面を叩く音”や“レコードサウンドとホワイトノイズ”など独自のリラックスサウンドが楽しめる。この月マークの青い色にもこだわり、何度も試作を繰り返したという
側面のボタン。各ボタンを長押しすると機能が起動する
デザインは「懐中時計」から。モダンとレトロを融合
懐中時計から着想を得た本体は幅7.5cmと小さく、アルミ削り出しのモダンな四角い本体の上部に、ステンレス削り出しのレトロなクラウンを組み合わせている。内部には均一に発光する75個のLEDを内蔵。200以上のパーツで構成されているという。
高硬度ステンレス削り出しのクラウンは懐中時計のようなクラシックな要素だが、全体のフォルムはモダンに仕上げたという
試作と使用パーツの例。右半分が試作品、左半分が使用パーツ例となっている
文字盤の試作。初期段階ではフォントや文字体でクラシック感を強く表現することも検討されたが、最終的にはシンプルで読みやすい、という視認性を優先する形に落ち着いた
2025年10月に発表された気化式加湿器「Rain（レイン）」と合わせて登場した管理操作アプリ「BALMUDA Connect」とも連携し、The Clockを登録したアプリから本体設定を行うこともできる。
本体サイズはW75×D36.5×H105mm、重さは約259g。電源は内蔵バッテリーで、連続使用時間は約24時間（充電時間は約2.5時間）。充電インタフェースは本体背面のUSB-Cポート。BluetoothやWi-Fi（IEEE802.11b/g/n。2.4GHz帯のみ）も備え、時刻の自動同期などに対応する。
エッジ部分はカーブし柔らかい印象だ。充電インタフェースはUSB-Cで、背面にポートがある
○編集部メモ
The Clockはこれまでバルミューダが展開してきた家電と異なり、最初から海外展開を視野に入れて企画されたデバイスです。開発の出発地は、世界中どこでも必要とされる“道具”は何か？ という視点から。睡眠はウェルビーイングの観点から誰しも関心がある分野であり、最終的に眠りのための「スリープクロック」を開発するに至ったとのことでした。