西野亮廣 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントのMEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜　深2：17〜）の16日放送に、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が出演。自身の作品について、“オファーを出さない俳優”の条件を明かした。

【全身カット】すっかり文化人ですね…！シックな黒コーデで登場した西野亮廣

　さまざまなプロデュース活動に注力するMEGUMI。「おもしろい宣伝方法は？って答えがない」と話を切り出した。

　西野は「めっちゃ分かります！」と共感。2025年に上演したミュージカル『えんとつ町のプペル』について、ポスターやフライヤーを作らず「どこにも宣伝出してない」「チャレンジだった」などと振り返った。

　宣伝方法について、「自分がそもそも、あんまポスター見て（作品を見に）行こうってなってないし」と説明。「自分が行動するか考えると、メイキングを見てその完成は見届けたい」とし、「そのときに、メイキングが一番の宣伝だなと思った」と振り返った。

　そこで同作について、「メイキングカメラ入れることついてNGを出す俳優さん、全員オファー出さなかった」と告白。「どんなに集客力のある俳優でも、何千人…頑張って1万人。それだったら、全然無名でいいからメイキングを取らせてくれる人」と説明した。

　番組はTVer、ABEMA、TELASAで配信中。