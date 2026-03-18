キンコン西野亮廣、“オファー出さない”俳優の条件を明かす「全員オファー出さなかった」
タレントのMEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17〜）の16日放送に、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が出演。自身の作品について、“オファーを出さない俳優”の条件を明かした。
【全身カット】すっかり文化人ですね…！シックな黒コーデで登場した西野亮廣
さまざまなプロデュース活動に注力するMEGUMI。「おもしろい宣伝方法は？って答えがない」と話を切り出した。
西野は「めっちゃ分かります！」と共感。2025年に上演したミュージカル『えんとつ町のプペル』について、ポスターやフライヤーを作らず「どこにも宣伝出してない」「チャレンジだった」などと振り返った。
宣伝方法について、「自分がそもそも、あんまポスター見て（作品を見に）行こうってなってないし」と説明。「自分が行動するか考えると、メイキングを見てその完成は見届けたい」とし、「そのときに、メイキングが一番の宣伝だなと思った」と振り返った。
そこで同作について、「メイキングカメラ入れることついてNGを出す俳優さん、全員オファー出さなかった」と告白。「どんなに集客力のある俳優でも、何千人…頑張って1万人。それだったら、全然無名でいいからメイキングを取らせてくれる人」と説明した。
番組はTVer、ABEMA、TELASAで配信中。
【全身カット】すっかり文化人ですね…！シックな黒コーデで登場した西野亮廣
さまざまなプロデュース活動に注力するMEGUMI。「おもしろい宣伝方法は？って答えがない」と話を切り出した。
西野は「めっちゃ分かります！」と共感。2025年に上演したミュージカル『えんとつ町のプペル』について、ポスターやフライヤーを作らず「どこにも宣伝出してない」「チャレンジだった」などと振り返った。
そこで同作について、「メイキングカメラ入れることついてNGを出す俳優さん、全員オファー出さなかった」と告白。「どんなに集客力のある俳優でも、何千人…頑張って1万人。それだったら、全然無名でいいからメイキングを取らせてくれる人」と説明した。
番組はTVer、ABEMA、TELASAで配信中。