「三笠宮家の冷戦さらに激化へ」彬子さまに対抗する信子さまが”切り札”として用意した「意外な人物」

不仲で有名な彬子さまと母・信子さま

3月1日、札幌市内で「第97回宮様スキー大会国際競技会」の賜杯授与式が行われた。プログラムによると、三笠宮𥶡仁親王妃家の信子さま（70歳）と三笠宮家の当主・彬子さま（44歳）が登壇する予定だった。

「ところが現れたのは、信子さま一人だけでした。壇上には彬子さまの席も用意されていたので、式典が始まる直前にドタキャンしたのでしょう。ノルディック複合競技の『三笠宮杯』をどちらが授与するかで揉めたのが、原因だとみられています」（大会関係者）

母・信子さまと長女の彬子さまは、かねてから折り合いが悪いことで有名だった。'24年11月、前当主の百合子さまが亡くなった三笠宮家では相続問題が勃発。昨年9月には宮内庁が仲裁に入り、三笠宮家は彬子さまが継承する代わりに、信子さまは新たに「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設する形で決着した。

信子さまの「切り札」は…愛子さま？

「新宮家に『三笠宮』とつくことに対して、彬子さまは強い不満を抱いているそうです。相続を経て分裂してからも、お二人の確執はまだ続いています」（宮内庁関係者）

ただし、著書『赤と青のガウン』が40万部超の大ヒットを記録するなど知名度が高いこともあって、世間では彬子さまに同情する声が多い。対する信子さまも、「宣伝戦」に負けじと「切り札」を用意している。

「天皇家の長女・愛子さまに急接近しているんです。1月の新年一般参賀ではしきりに話しかけていましたし、2月17日には日本盆栽協会名誉総裁として、国風盆栽展を訪れた天皇ご一家を案内しています。国民から絶大な支持を誇る愛子さまと仲睦まじい様子を見せて、その人気にあやかりたいのかもしれません」（同前）

はたして冷戦状態の母と娘に、「雪解け」の日は訪れるのか。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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