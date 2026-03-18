偏差値70の神童が30代で指示待ち人間に転落!?　正解のない問いへの耐性が将来を決める

「学歴は二の次でいいです。それよりも、自分で動ける人を……」

人材紹介や採用支援の現場で、企業の採用担当者や経営者からこのような切実なオーダーがある機会が増えています。

私は、20〜40代のキャリア支援に携わる一方で、現役のプロ家庭教師として1,500人以上のお子さまを指導してきました。 いわば、教育の入り口とキャリアの出口、その両方を同時に見続けている立場です。

この二つの現場を往復して痛感するのは、中学受験でトップを走り、周囲から神童ともてはやされた高学歴な若者の中に、社会に出てから深刻な挫折に直面する者が少なからずいるという事実です。

かつてビジネス界では高学歴ということが重要でした。しかし今は、高学歴ゆえに「指示がないと動けないのではないか」というリスクとして語られることすらあります。

実は、彼らが30代で社会的な行き詰まりを迎えてしまう根源は、小学校高学年、およそ10歳前後の学び方にあります。プロ家庭教師として、またキャリア支援の専門家として、なぜ今この年齢での学びが重要なのか。その深層を詳しく解説します。（文：個別指導塾経営、プロ家庭教師：妻鹿潤）

正解再現力の限界と社会が求める力のギャップ

日本の学校教育や中学受験システムが評価するのは、出題者の意図を読み、唯一の正解を最速で出す力です。偏差値を70まで持っていくには不可欠なスキルですが、これが通用するのは、あくまでルールが固定されたゲームの中での話に過ぎません。

社会に出ると「唯一の正解」は存在せず、問いそのものを自ら生み出し、自分なりの納得解を導き出す力が求められるようになります。正解再現力だけで勝ち上がってきたエリートは、ここで深刻なフリーズを起こします。

「どうすればいいですか？」

「指示をいただければやります」

この自分で問いを生み出せない姿勢こそが、失速する人々の正体です。

もちろん、割合で見れば高学歴のほうが社会に出てからも優秀な人が多いでしょう。しかし冒頭でお伝えした通り、「高学歴なのになぜ？」と感じるような人も意外と多いと感じています。

ただ、彼らは決して無能なわけではありません。ただ、地図のない場所での歩き方を、一度も教わってこなかっただけなのです。

テストの点数は同じでも「構造を理解する力」に差

地図のない場所での歩き方を教わらないとはどういうことか。その根源は、お子さまの思考が具体から抽象へと転換する9歳から10歳頃の過ごし方にあります。

例えば、定価2000円の20％引きという問題。指示待ち予備軍のお子さまは、「○％引きのときはこうする」というパターンの暗記で処理します。

対して自律型のお子さまは、全体を10個に分けたうちの2個分が安くなる……と、背景にある構造を自分の頭でシミュレーションします。

効率を優先する教育現場では、「”○％引き”というキーワードがあればこの式に当てはめなさい」と、最短距離で正解に導くことを徹底させてしまいます。しかしこれは、本来自分で考える力があるお子さまから、試行錯誤の機会を奪っていることにほかなりません。

テストの点数は同じでも、その価値は全く異なるのです。

社会を生き抜くための知恵を育む3つの視点

受験というシステムの中で、お子さまがパターン暗記のマシーンにならないために、親はどう振る舞うべきか。プロ家庭教師、そしてキャリアアドバイザーの視点から、家庭で意識すべき3つの習慣を提案します。

・正解を急かさない

制限時間内に正解を出すという縛りから、あえて解放する時間を作りましょう。すぐに答えを教えるのではなく、1週間かけて自分の言葉で説明できるまで待つ。そんな余裕が必要です。毎日のお風呂タイムで「あーでもないこーでもない」と思考を巡らせる。ひねりの利いた図形問題など、正解を出すことよりも考えるプロセスそのものを楽しめる課題に取り組みましょう。

・知識を使いこなす喜びを知る

割引の計算なら、月1,000円のお小遣いで何が買えるかを具体的にイメージさせます。20％引きなら5カ月で1個分得をする、といった実利に結びつけるのです。「勉強の内容が役立って楽しい」という実感が、自ら動く原動力になります。

・「わからない」を肯定する

お子さまの手が止まっているときに、待ってみましょう。手が止まっているのは、お子さまが今まさに自分で考えようともがいている証拠かもしれません。「あれ、解けないぞ？」とお子さまが感じた素朴な違和感こそが、自律的思考への第一歩です。親御さんにとってはもどかしい時間かもしれませんが、この停滞こそが真の知恵を育む土壌となります。

中学受験のその先にある本当の勝利

100点が取れなくても「考えるのが楽しい」という実感こそが、30歳になったときの自分を救う最強の武器になります。

表面だけの偏差値70という輝かしい成績が、30歳になったときに自分自身を救う武器になるのか、それとも身動きを封じる呪いになるのか。それを決めるのは、今この瞬間の大人たちの関わり方にほかなりません。