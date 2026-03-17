■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』

TOKYO MX、BS日テレほかにて2026年4月放送開始

■スタッフ

原作：「リィンカーネーションの花弁」小西幹久

（マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載）

監督：久藤 瞬

シリーズ構成：イシノアツオ

副監督：村山公輔

アクションディレクター：東 賢太郎

キャラクターデザイン：加藤春奈

キャラクターデザイン監修：小野早香

メカデザイン：稲田航

美術設定・美術監督：益田健太

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：千葉洋之

アクションアニメーター：橋本敬史 吉田徹 大河広行

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニング主題歌：eill「Glitch*」

エンディング主題歌：Sizuk「零」

アニメーション制作：BENTEN Film

■キャスト

扇寺東耶：千葉翔也

灰都・ルオ・ブフェット：丸岡和佳奈

ジョン・V・ノイマン：佐倉綾音

A・アインシュタイン：白石晴香

I・ニュートン：石川界人

F・ナイチンゲール：上田麗奈

柳生十兵衛三吉：井上麻里奈

舩坂弘志：仲村宗悟

■ストーリー

自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、

全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。

■INFORMATION

公式HP：https://petals-of-reincarnation-anime.com

原作・アニメ公式X：https://x.com/PRCN_info

アニメTikTok：https://www.tiktok.com/@prcn_info

※TikTokは1月17日(土)21時より公開予定

■原作公式サイト

https://magcomi.com/episode/10834108156766291292

©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会