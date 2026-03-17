eill、アニメ『リィンカーネーションの花弁』OP主題歌「Glitch*」を配信リリース
eillが、19th Digital Singleとして新曲「Glitch*」を4月1日に配信リリースすることが決定した。本楽曲は4月2日からTOKYO MX、BS日テレほかにて放送がスタートするTVアニメ『リィンカーネーションの花弁』のオープニング主題歌となっている。
また、リリース情報とともに「Glitch*」のジャケット写真も公開となった。『リィンカーネーションの花弁』の登場人物でヒロインでもある「灰都・ルオ・ブフェット」が描かれており、楽曲の世界観を視覚的に表現した仕上がりだ。
さらに「Glitch*」のリリースに先駆け、Apple Music/Spotify を対象にしたPre-add/Pre-save キャンペーンもスタート。実施期間中にPre-add/Pre-saveをした方全員へ「eill×TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』限定スマホ壁紙」＆「eill「Glitch*」限定フォト」がWプレゼントされる。
3月18日には、18th Digital Single「曖昧な指切り」の配信もスタートする。eillはこれらの楽曲を携えてアジアツアーをまわり、6月には東京・恵比寿LIQUIDROOMでの追加公演を行なう。
■19th Digital Single「Glitch*」
2026年4月1日(水)配信リリース
https://eill.lnk.to/Glitch
※現在、Apple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Saveのみご利用いただけます。
TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』オープニング主題歌
■「Glitch*」Pre-Add & Pre-Save キャンペーン
2026年4月1日より配信開始する「Glitch*」を Apple Music の “Pre-Add”、又はSpotify の “Pre-Save （事前予約）し指定のキャンペーンフォームからご応募いただいた方全員に、ここだけでしかゲットできない限定画像をプレゼント。
※事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます。
応募期間：2026年3月17日 (火) 20:00 〜 2026年3月31日 (火) 23:59
配信リンク： https://eill.lnk.to/Glitch
キャンペーン応募フォーム： https://form.run/@eill-glitch-paddpsavecp
■18th Digital Single「曖昧な指切り」
2026年3月18日(水)配信リリース
https://lnk.to/AIMAINAYUBIKIRI
※現在、Apple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Saveのみご利用いただけます。
■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』
TOKYO MX、BS日テレほかにて2026年4月放送開始
■スタッフ
原作：「リィンカーネーションの花弁」小西幹久
（マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載）
監督：久藤 瞬
シリーズ構成：イシノアツオ
副監督：村山公輔
アクションディレクター：東 賢太郎
キャラクターデザイン：加藤春奈
キャラクターデザイン監修：小野早香
メカデザイン：稲田航
美術設定・美術監督：益田健太
色彩設計：吉村智恵
撮影監督：千葉洋之
アクションアニメーター：橋本敬史 吉田徹 大河広行
編集：平木大輔
音響監督：長崎行男
音楽：KOHTA YAMAMOTO
音楽制作：ポニーキャニオン
オープニング主題歌：eill「Glitch*」
エンディング主題歌：Sizuk「零」
アニメーション制作：BENTEN Film
■キャスト
扇寺東耶：千葉翔也
灰都・ルオ・ブフェット：丸岡和佳奈
ジョン・V・ノイマン：佐倉綾音
A・アインシュタイン：白石晴香
I・ニュートン：石川界人
F・ナイチンゲール：上田麗奈
柳生十兵衛三吉：井上麻里奈
舩坂弘志：仲村宗悟
■ストーリー
自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。
優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、
全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。
そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。
■INFORMATION
公式HP：https://petals-of-reincarnation-anime.com
原作・アニメ公式X：https://x.com/PRCN_info
アニメTikTok：https://www.tiktok.com/@prcn_info
※TikTokは1月17日(土)21時より公開予定
■原作公式サイト
https://magcomi.com/episode/10834108156766291292
©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会
■＜ACTION ASIA TOUR＞追加公演
■DAY1：＜Level Up Club - 1st Meet Up powered by スナックエイル＞
日程：2026年6月16日（火）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：恵比寿LIQUIDROOM
券種・料金：
【6/16公演】 FC限定ピクチャーチケット付き スタンディング（整理番号付き）：FC価格6,500円(税込)
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
ゲスト：With friends
■DAY2：＜ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL＞
日程：2026年6月17日（水）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：恵比寿LIQUIDROOM
券種・料金：
【6/17公演】 FC限定ピクチャーチケット付き スタンディング（整理番号付き）：FC価格6,500円(税込)
※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット
※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止
※営利目的の転売/譲渡禁止
ゲスト：GANMI／Aile The Shota
■公演に関するお問合せ
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
問い合わせフォーム： https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
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