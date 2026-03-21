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元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「フジテレビのゴールデンアニメ枠はなぜ消えたのか？世界名作劇場終了の背景【テレビ アニメ】」と題した動画を公開した。「フランダースの犬」などの名作を生み出したアニメ枠が消滅した裏側には、テレビ局ならではの切実な編成事情があることを解説した。



下矢氏はまず、1975年から1997年までフジテレビ系列で放送されていた「世界名作劇場」について振り返る。同枠は日曜19時半に放送され、海外の児童文学をアニメ化した「母をたずねて三千里」や「あらいぐまラスカル」といった「素晴らしいストーリーの数々だった」と語る。特に「フランダースの犬」の最終回は視聴率30.1%を記録し、「WBC並みに観られている」ほどの国民的番組であったと振り返った。



そんな人気アニメ枠が終了した背景について、下矢氏は「少子化」と「ライフスタイルの変化」を挙げる。かつては日曜の夜に家族揃ってテレビを観るのが一般的だったが、塾や習い事などでその習慣が薄れていったという。



さらに、テレビ局側のシビアな「編成事情」が大きな決定打になったと指摘する。テレビ局にとって30分番組は、前後に別の30分番組を用意する必要があるため「ちょっと厄介」な存在だと説明。また、テレビ局は視聴者に「浮気せずにずっと同じチャンネルを観てほしい」と考えている。そのため、大人向け番組の間に子供向けアニメを挟むと視聴者の「流れが途切れちゃう」と解説した。視聴者が「ちょっと違う番組にしよう」とチャンネルを変えてしまうリスクを避けるため、ゴールデンタイムに子供向けアニメを編成することは「はっきり言えば入れたくない」のだと語った。



最後に下矢氏は、現在のテレビ業界には「ある程度の労力とお金を使って放送する力がない」として、ゴールデンタイムでの同枠復活の可能性は「ない」と断言した。かつての高視聴率番組であっても、時代の変化とテレビ局のシビアな編成戦略によって姿を消さざるを得なかった背景が浮き彫りになる解説であった。



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