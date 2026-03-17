「妊婦の足ではない！細くてきれい！」筧美和子、妊娠中の大きなおなか披露「かなり大きくなりましたね」
「妊婦の足ではない！細くてきれい！」筧美和子、妊娠中の大きなおなか披露「かなり大きくなりましたね」
俳優の筧美和子さんは3月16日、自身のInstagramを更新。妊娠中の大きなおなかを生かした、おしゃれなコーディネートを公開しました。
【写真】筧美和子の大きなおなか
「ぽんぽこりんstyle」筧さんは「ぽんぽこりんstyle」とつづり、6枚の写真を投稿。鏡越しの自撮りショットです。妊娠中の大きなおなかが際立っています。3種類のコーディネートを披露しており、どれもおしゃれで格好いいです。2枚目では、細く美しい脚が見えています。
コメントでは「可愛いです！」「お体大事にされてください」「可愛い妊婦さん マタニティライフ楽しんで」「お腹も大きくなりましたね」「かなり大きくなりましたね 元気なお子様待ち遠しいですね」「たくさんご自愛ください」「妊婦の足ではない！細くてきれい！」などの声が寄せられました。
2月に妊娠を報告2月1日の投稿で「皆さまへ この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と報告した筧さん。祝福の声が多数寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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