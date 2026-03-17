カンニング竹山が16日、自身のXを更新。MCを務めるABEMA報道番組「Abema Prime」の「卒業」を報告した。

竹山は「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と、さらりとした文章で報告した。

竹山は同日配信の番組にも出演。終盤では、番組を卒業する気象予報士・穂川果音の卒業企画と題したロケを放送した。一方で、竹山の動向についての言及はなく、笑顔で番組を終了していた。

コメント欄には「お疲れ様でした！また別の番組で！」などねぎらいの言葉の他、「番組内で発表ありました？」と驚きの声も見られた。

竹山は、これに先だって配信したABCラジオポッドキャスト「カンニング竹山大阪出張」で、「竹山、ニュースやめるってよ」と題し「この春からもう、ニュースをやめます。一切やめます。アベプラもやめます。やめようと思ったらクビになったから。そういうジャンルのやつをやめます」と明言。「ただ『ゴゴスマ』はやります。『ゴゴスマ』は天気と大谷だからです。だからやります」と笑いまじりに補足した。

理由について「もう、飽きた。もうちょっといいかな。時代も変わっちゃったというのがあって」と説明。10数年前のTBSラジオで初めて報道番組にたずさわったことを回想し「報道とか政治とか難しいこといっぱいあるから、新聞全く読まない人もいるし、政治とかちんぷんかんぷんで、わからない人もいるから、それをイチお笑い芸人のフィルターを通して分かりやすく伝えられたらいいなと、当時は考えて、勉強してやってきていたわけですよ」と当初の出演理由を振り返った。

竹山はその上で「ところが時代もだいぶ変わってきて、もうそんなフィルターはいらなくて、皆さんが勝手に、その情報が正しいかどうかは置いておいて、勝手に吸収して勝手に発信までするようになった。ということは、俺の役割もういらないんじゃないかな、って。俺の目指そうとしているのも、もういらねえよ、おまえ、ってなるんじゃないかな」と言及した。

さらに「何言っても炎上するわけでしょ。炎上を怖がっているわけじゃないけど、それで金もうけしようとしている人もいるし、この人誰？って人がYouTubeチャンネルを持っていて。学者でも何でもない人が」と本音も吐露。「そこは否定しないけど、こっちからすると、取材も何も受けてないのに、俺がテレビで言ったこととか、アベプラでもめたことを、勝手に自分の記事で言われる」と指摘し「リスクしかない。それをあまり面白いと思わなくなった。初めは面白いと思っていたけど、そこに面白さを見いだせなくなった」と語った。