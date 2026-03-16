仕事中いっさい動じない冷静な上司が家に帰るとおかしい話


【漫画】本編を読む

職場では恐れられている上司。どんなときも冷静沈着で、動揺を産道の置いてきたといわれている。しかし、家に帰ると――。無表情な上司の裏の顔とは!?会社とのギャップにキュンとする人が続出！した、栗みや(@kurimiya103)さんの「恐田さんは動じない？」を紹介するとともに、制作秘話を聞いた。

■ハトを素手で捕まえる冷静男子はお化けが怖かった！

【漫画】仕事中いっさい動じない冷静な上司が家に帰ると様子のおかしい話


仕事中いっさい動じない冷静な上司が家に帰るとおかしい話(2)


仕事中いっさい動じない冷静な上司が家に帰ると様子のおかしい話(3)


ある日、会社の窓から突然ハトが飛び込んでくるというハプニングが発生。社員たちが慌てるなか、ただ一人冷静だったのが上司の恐田だった。騒ぐこともなく後ろからそっとハトを捕まえ、そのまま外へ逃がす姿に周囲は驚くものの、女子トイレでは「仕事はできるけど、何を考えているかわからなくて怖い」と少し不思議な人物として語られてしまう。しかし、そんな話を聞いていた灯里だけは彼をかばう。なぜなら2人は、職場では誰にも言えない秘密の恋人同士。現在は同棲中で、会社では無表情で冷静沈着な恐田も、家に帰ると灯里にだけ見せる一面がある。

本作「恐田さんは動じない？」を手がけた漫画家の栗みやさんは、漫画を描き始めたきっかけについて「子供のころ、自由帳に落書きで漫画を描いていた」と振り返る。漫画家は長年の夢だったが一度は別の仕事に就いたそうで、「数年前に漫画家への再挑戦を決めて、今に至ります」と語る。

また、本作はラブコメ作品として挑戦した1作目だといい、「新しいジャンルに挑戦したいと考えて個人的に1年ほどラブコメの勉強をしました。恐田さんはラブコメ一作目で、好みのキャラクターデザインと『おばけが嫌い』という自分自身の主張をヒーローに付与して描いた作品です」と制作の裏側も明かした。

結果的に第41回スクエニマンガ大賞で入選を果たすこととなった本作だが、やはり読者の反応が気になったと話す栗みやさん。「人が読んで楽しんでもらえるかはまた別の問題なので…。複数の方におもしろいと言ってもらえて、とてもホッとしました」と笑顔で語ってくれた。

クールな彼の意外な素顔に思わずときめいてしまう本作を、ぜひ読んで欲しい。

取材協力：栗みや(@kurimiya103)

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