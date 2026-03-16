“ハト乱入”は平気なのにオバケNG!?怖いと評判の上司は実は彼氏でした…ギャップにときめく職場ラブコメ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
職場では恐れられている上司。どんなときも冷静沈着で、動揺を産道の置いてきたといわれている。しかし、家に帰ると――。無表情な上司の裏の顔とは!?会社とのギャップにキュンとする人が続出！した、栗みや(@kurimiya103)さんの「恐田さんは動じない？」を紹介するとともに、制作秘話を聞いた。
■ハトを素手で捕まえる冷静男子はお化けが怖かった！
ある日、会社の窓から突然ハトが飛び込んでくるというハプニングが発生。社員たちが慌てるなか、ただ一人冷静だったのが上司の恐田だった。騒ぐこともなく後ろからそっとハトを捕まえ、そのまま外へ逃がす姿に周囲は驚くものの、女子トイレでは「仕事はできるけど、何を考えているかわからなくて怖い」と少し不思議な人物として語られてしまう。しかし、そんな話を聞いていた灯里だけは彼をかばう。なぜなら2人は、職場では誰にも言えない秘密の恋人同士。現在は同棲中で、会社では無表情で冷静沈着な恐田も、家に帰ると灯里にだけ見せる一面がある。
本作「恐田さんは動じない？」を手がけた漫画家の栗みやさんは、漫画を描き始めたきっかけについて「子供のころ、自由帳に落書きで漫画を描いていた」と振り返る。漫画家は長年の夢だったが一度は別の仕事に就いたそうで、「数年前に漫画家への再挑戦を決めて、今に至ります」と語る。
また、本作はラブコメ作品として挑戦した1作目だといい、「新しいジャンルに挑戦したいと考えて個人的に1年ほどラブコメの勉強をしました。恐田さんはラブコメ一作目で、好みのキャラクターデザインと『おばけが嫌い』という自分自身の主張をヒーローに付与して描いた作品です」と制作の裏側も明かした。
結果的に第41回スクエニマンガ大賞で入選を果たすこととなった本作だが、やはり読者の反応が気になったと話す栗みやさん。「人が読んで楽しんでもらえるかはまた別の問題なので…。複数の方におもしろいと言ってもらえて、とてもホッとしました」と笑顔で語ってくれた。
クールな彼の意外な素顔に思わずときめいてしまう本作を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：栗みや(@kurimiya103)
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