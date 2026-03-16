16歳で妊娠・ギャルモデル、オフショルダー×ショーパン姿が「スタイル抜群」 ネット騒然
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、16日までにInstagramを更新。抜群のスタイルを披露した。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。昨年は体重が38kgということも明かしていた。
そんな彼女が披露したのは複数のソロショット。写真には、タイトなオフショルダーのトップスとショートパンツで佇む様子や、カーディガンとロングブーツを合わせた姿などが収められている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「綺麗過ぎます」などの声が集まった。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。昨年は体重が38kgということも明かしていた。
そんな彼女が披露したのは複数のソロショット。写真には、タイトなオフショルダーのトップスとショートパンツで佇む様子や、カーディガンとロングブーツを合わせた姿などが収められている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛い」「綺麗過ぎます」などの声が集まった。
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」Instagram（＠seinaaa_0318）、X（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）