美容外科医の高須幹弥氏が指摘する業界の闇、急増する「直美」と美容クリニック大量破産の背景
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美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【直美】大量の美容クリニックが破産、閉院してる件について【美容外科医増えすぎ問題】」を公開した。動画では、全国で相次ぐ美容クリニックの破産や閉院の背景について、業界内部の視点から構造的な問題を指摘し、技術を軽視する若手医師や悪徳商法へ強い警鐘を鳴らしている。
高須氏は冒頭、大手チェーンの分院から個人開業医まで、多くの美容クリニックが閉院に追い込まれている現状を報告。その最大の要因として、美容外科医や美容皮膚科医の「増えすぎ問題」を挙げた。初期研修を終えてすぐに美容業界へ進む「直美」や、他科から転科してくる「半直」と呼ばれる医師が急増しているという。その背景には、インフレ下でも保険診療の点数が上がらず、病院勤務医の給与が伸び悩む一方で、「コスパやタイパを重視し、楽して稼げる」と安易に美容医療へ参入する若手医師の増加があると分析した。
さらに高須氏は、整形ブームで需要が拡大しているにもかかわらず、供給がそれを上回る過当競争状態にあると指摘。「日本の整形件数は韓国と同じくらい」と需要の多さに触れつつも、競争の激化により黒字経営ができず畳んでしまうクリニックが後を絶たないと語った。また、利益を追求するあまり、患者を狭い部屋に軟禁して高額なローンを組ませる「悪徳ぼったくりクリニック」の存在も浮き彫りにし、「本当に底辺のクズみたいな」医師がそうした悪質な手法に加担していると厳しく非難した。
最後に高須氏は、これからの美容医療業界において「手術の技術を磨く」ことは大前提だと強調。その上で、過度な写真加工などによるSNSでの虚飾ではなく、正しい発信力と技術を兼ね備えた医師のみが生き残れると語った。視聴者に対しては、安易な広告やキャンペーンに惑わされず、悪質なクリニックの罠に陥らないよう冷静な判断を求め、動画を締めくくった。
高須氏は冒頭、大手チェーンの分院から個人開業医まで、多くの美容クリニックが閉院に追い込まれている現状を報告。その最大の要因として、美容外科医や美容皮膚科医の「増えすぎ問題」を挙げた。初期研修を終えてすぐに美容業界へ進む「直美」や、他科から転科してくる「半直」と呼ばれる医師が急増しているという。その背景には、インフレ下でも保険診療の点数が上がらず、病院勤務医の給与が伸び悩む一方で、「コスパやタイパを重視し、楽して稼げる」と安易に美容医療へ参入する若手医師の増加があると分析した。
さらに高須氏は、整形ブームで需要が拡大しているにもかかわらず、供給がそれを上回る過当競争状態にあると指摘。「日本の整形件数は韓国と同じくらい」と需要の多さに触れつつも、競争の激化により黒字経営ができず畳んでしまうクリニックが後を絶たないと語った。また、利益を追求するあまり、患者を狭い部屋に軟禁して高額なローンを組ませる「悪徳ぼったくりクリニック」の存在も浮き彫りにし、「本当に底辺のクズみたいな」医師がそうした悪質な手法に加担していると厳しく非難した。
最後に高須氏は、これからの美容医療業界において「手術の技術を磨く」ことは大前提だと強調。その上で、過度な写真加工などによるSNSでの虚飾ではなく、正しい発信力と技術を兼ね備えた医師のみが生き残れると語った。視聴者に対しては、安易な広告やキャンペーンに惑わされず、悪質なクリニックの罠に陥らないよう冷静な判断を求め、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。