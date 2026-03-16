女優・桜井ユキが１６日、大阪市北区のカンテレで、出演中の同局・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）をＰＲ。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の三浦に似ていると話題になっていることについて「申し訳ない」と話した。

りくりゅうが金メダルを獲得した様子は「素晴らしい演技！」とテレビでチェックしたが、その時は「似ているな」との思いは抱かなかった。だが後日、撮影現場でカメラマンに「ニュース見てみ。（似てると）メチャクチャ言われてる」と告げられて、ＳＮＳを中心とした盛り上がりを知ったという。

「申し訳なさ過ぎて。偉業を成し遂げられた方ですから。そこに便乗している感じで、本当ごめんなさいという申し訳ない気持ちです。会いたいですけど…失礼ですよね。落ち着いてから。今はお忙しいと思うので、いつかお会いして、２ショット写真とか撮らせていただければ」

ソックリ２ショットは近々実現するのか。

「夫に間違いありません」は、きょう１６日午後１０時から第１１話が放送される。最終回は来週２３日に放送予定。