V賞金5600万円超以外でも…女子台湾大会の“大盤振る舞い”がすごかった 吉田鈴は新人賞で200万円ゲット「自分にご褒美を」
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）にとって48年ぶりとなる台湾での開催試合は、“大盤振る舞い”な大会になった。賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）で、優勝した菅楓華は36万ドル（約5677万5600円）を獲得。これは国内ツアー最高額の「EARTH MONDAMIN CUP」（6月25〜28日）の総額4億円、日米共催の「TOTOジャパンクラシック」（11月5〜8日）の総額210万ドル（約3億3119万円）に次ぐものだ。
【写真】初々しい！ JK時代の吉田鈴
ただ、これだけではないのが、太っ腹たるゆえん。数々の賞が用意されたが、2024〜26年の間にプロになった選手で、日本ツアー、台湾ツアーの未勝利選手が対象となる『明治安田ベストルーキー賞』には、プロ2年目の吉田鈴が輝いた。寺岡沙弥香、チャン・ツーイー（台湾）と争った吉田は、2人を上回るトータル9オーバー・13位タイで4日間を終了。これにより“新人No.1”に輝いた。順位で得た賞金441万5880円に加え、この“ボーナス”。ラウンド後には「プロ2年目ですけど、こういった賞をもらえて光栄です」と話した。話を聞いたのが、まだ決定直後だったこともあり、気になる使い道についてパッとは思いつかなかったが、「自分にご褒美をあげて、モチベーションを上げたいですね」とニッコリ笑う。トータルアンダーパーが優勝した菅ただひとりという難コースでの戦いで、「距離が短いホールや、パー5でバーディが取れていた。マネジメントはよかった」と自己評価。さらに先週の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」では苦しめられたパッティングも、「2〜3メートルのいいラインの入る確率が上がりました。大きく逸れるラインは難しかったけど、そこにつけないことが大事」と、しっかり耐えるための要因になった。状態は上向きだ。そして何よりも大きかったのが、43.50ptを加算したメルセデス・ポイント。開幕戦は予選落ちだったため、これが今季初ポイントになった。昨年のメルセデス・ランキング51位だった吉田は、前半戦出場権の資格を持ちシーズンインしたが、それはリランキング対象者ということでもある。だが、これにより昨年の第1回リランキング時に36位相当になったポイントを得たことで、中盤戦以降の出場権確保の見通しが立った。「シードという立場ではないし、一応（リランキングのことは）考えていました。目標は高く持ちたいけど、まずは中盤戦に進める位置にいることも大事」。今後、安心してプレーするための安心材料にはなるはずだ。まず目先の目標としては昨年逃した「トップ5入り」を掲げる。「トップ10の回数も増やしたうえで、トップ5も積み重ねて優勝争いに絡みたい」。それが自ずとシード入り、そして初優勝につながっていく。来週はスポンサー契約を結ぶSMBCが冠スポンサーを務める「Vポイント×SMBCレディス」（20〜22日、千葉・紫CCすみれC）を迎える。ホステスプロとしての活躍が期待されるなか、「いい状態で迎えられる。昨年の姉（吉田優利）の優勝を見ているとアプローチがよかった。練習ラウンドでしっかり確認したいです」と、姉の姿も手本に上位進出をもくろむ。なお、ほかにも3、4ラウンドでベストスコアを出した選手には『CTBCベストスコア賞』として1万ドル（約157万7100円、複数均等割り）が贈られ、これも菅が獲得。最終日の16番に懸けられた『ニアピン賞』200万円はチャン・ヤチイ（台湾）が手にした。また決勝ラウンドでは4つあるパー3すべてに『ホールインワン賞』が懸けられていた。その額も驚きで、13番、16番は達成者全員に2万ドル（約315万4200円）、2番、7番ではそれぞれ300万円（複数均等割り）。今回は達成者ゼロだったが、選手たちの目も輝く金額だ。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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ただ、これだけではないのが、太っ腹たるゆえん。数々の賞が用意されたが、2024〜26年の間にプロになった選手で、日本ツアー、台湾ツアーの未勝利選手が対象となる『明治安田ベストルーキー賞』には、プロ2年目の吉田鈴が輝いた。寺岡沙弥香、チャン・ツーイー（台湾）と争った吉田は、2人を上回るトータル9オーバー・13位タイで4日間を終了。これにより“新人No.1”に輝いた。順位で得た賞金441万5880円に加え、この“ボーナス”。ラウンド後には「プロ2年目ですけど、こういった賞をもらえて光栄です」と話した。話を聞いたのが、まだ決定直後だったこともあり、気になる使い道についてパッとは思いつかなかったが、「自分にご褒美をあげて、モチベーションを上げたいですね」とニッコリ笑う。トータルアンダーパーが優勝した菅ただひとりという難コースでの戦いで、「距離が短いホールや、パー5でバーディが取れていた。マネジメントはよかった」と自己評価。さらに先週の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」では苦しめられたパッティングも、「2〜3メートルのいいラインの入る確率が上がりました。大きく逸れるラインは難しかったけど、そこにつけないことが大事」と、しっかり耐えるための要因になった。状態は上向きだ。そして何よりも大きかったのが、43.50ptを加算したメルセデス・ポイント。開幕戦は予選落ちだったため、これが今季初ポイントになった。昨年のメルセデス・ランキング51位だった吉田は、前半戦出場権の資格を持ちシーズンインしたが、それはリランキング対象者ということでもある。だが、これにより昨年の第1回リランキング時に36位相当になったポイントを得たことで、中盤戦以降の出場権確保の見通しが立った。「シードという立場ではないし、一応（リランキングのことは）考えていました。目標は高く持ちたいけど、まずは中盤戦に進める位置にいることも大事」。今後、安心してプレーするための安心材料にはなるはずだ。まず目先の目標としては昨年逃した「トップ5入り」を掲げる。「トップ10の回数も増やしたうえで、トップ5も積み重ねて優勝争いに絡みたい」。それが自ずとシード入り、そして初優勝につながっていく。来週はスポンサー契約を結ぶSMBCが冠スポンサーを務める「Vポイント×SMBCレディス」（20〜22日、千葉・紫CCすみれC）を迎える。ホステスプロとしての活躍が期待されるなか、「いい状態で迎えられる。昨年の姉（吉田優利）の優勝を見ているとアプローチがよかった。練習ラウンドでしっかり確認したいです」と、姉の姿も手本に上位進出をもくろむ。なお、ほかにも3、4ラウンドでベストスコアを出した選手には『CTBCベストスコア賞』として1万ドル（約157万7100円、複数均等割り）が贈られ、これも菅が獲得。最終日の16番に懸けられた『ニアピン賞』200万円はチャン・ヤチイ（台湾）が手にした。また決勝ラウンドでは4つあるパー3すべてに『ホールインワン賞』が懸けられていた。その額も驚きで、13番、16番は達成者全員に2万ドル（約315万4200円）、2番、7番ではそれぞれ300万円（複数均等割り）。今回は達成者ゼロだったが、選手たちの目も輝く金額だ。（文・間宮輝憲）
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