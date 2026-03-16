ひこにゃん20周年♡たねや＆クラブハリエのコラボパッケージ和菓子登場

滋賀県を代表する和洋菓子ブランドたねやとクラブハリエが、彦根市の人気キャラクターひこにゃんの20周年を記念したコラボパッケージを発売します。販売開始は2026年4月1日。かわいらしいひこにゃんをデザインした特別パッケージで、人気のお菓子が登場します。滋賀の魅力を詰め込んだ限定商品は、手土産やギフトにもぴったり♡ひこにゃんファンはもちろん、スイーツ好きにも見逃せないコラボです。

クラブハリエの限定バームクーヘン



クラブハリエからは、「バームクーヘンmini3個入 ひこにゃん20周年限定パッケージ」が登場。

一層一層丁寧に焼き上げた人気のバームクーヘンminiを、ひこにゃん20周年の記念ロゴイラスト入りパッケージで楽しめる特別仕様。

背面にもかわいらしいひこにゃんが描かれており、思わず飾りたくなるデザインです。

バームクーヘンmini3個入 ひこにゃん20周年限定パッケージ



販売価格：1,836円（税込）

販売期間：2026年4月1日～数量限定販売

販売店舗：クラブハリエ彦根美濠の舎／たねや・クラブハリエ公式オンラインショップ

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たねやの和菓子コラボ商品



たねやからは、ひこにゃん限定箱の和菓子が2種類登場します。

ふくみ天平5個入 ひこにゃん限定箱



販売価格：1,620円（税込）

近江の糯米を使った最中種と、求肥入り餡を合わせて楽しむ手づくり最中。種と餡を別々に包むことで、芳ばしい最中の食感を味わえる人気商品です。

販売期間：2026年4月1日～通年販売

販売店舗：たねや彦根美濠の舎／たねや・クラブハリエ公式オンラインショップ

栗饅頭・斗升最中詰合せ ひこにゃん限定箱



販売価格：1,188円（税込）

刻み栗入り白餡の栗饅頭と、粒餡・柚子餡の斗升最中を詰め合わせた和菓子セット。彦根城をかたどったひこにゃん限定箱も魅力です。

販売期間：2026年4月1日～通年販売

販売店舗：たねや彦根美濠の舎

※3月13～14日ラ コリーナで開催する「たねフェス」にて先行販売

ひこにゃん20周年をお祝い♡



誕生20周年を迎えたひこにゃんと、滋賀の人気菓子ブランドがコラボした特別なパッケージ。

かわいらしいデザインとこだわりのスイーツが合わさり、思わず笑顔になるギフトやお土産としてもぴったりです。

数量限定のバームクーヘンや、通年販売の和菓子セットなどラインナップも魅力的♡滋賀ならではのコラボスイーツを、ぜひチェックしてみてください。