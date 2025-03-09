お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。子供が将来お金で苦労しないための教育について語った。

西野は、ドラマや映画、漫画の悪役は「金持ち」であることが多いとし「金持ちイコール悪いやつ。これで育っちゃうんですよ。本当にそれでいいのか？例えば、テレビで金持ちみたいなのが出てきたとするじゃないですか。一緒になって、日本のお茶の間では父ちゃん、母ちゃんがその金持ちの悪口言っていますよ」と言い「それ、思ったとしても留めておいていただきたい」と語った。

その理由を「子供が金持ち嫌いっていうマインドになってしまったら、次に何が起きるかというと、その子はSNSで発信します。“金持ちムカつくよな”って。そうすると同族が集まってきますから。金持ち嫌いコミュニティーができてしまう。間違っちゃいけないのは、金持ちは人ですから。自分に対して石を投げてくる人、自分に対して石を投げてくるコミュニティーには絶対に近寄らない。お金持ちにつば吐くと、いいことが一個もない」と持論を展開した。

さらに、「日本に世界中のお金持ちが集まってくれて、日本に住んでくれたら、税金がめっちゃ落ちるんですよ。なぜなら超お金持ちがめちゃくちゃ税金を払ってくれるから。色んなものがタダで使えるかもしれない。ただ、日本はお金持ちに対してつば吐きまくっているから、お金持ちどんどん離れていっちゃう、自分の税金めちゃくちゃ上がっていっちゃう、自分たち苦しんじゃうっていう。子供たちにこのマインドは終わらせなきゃいけない。これは本当に日本が作ってしまった本当に悪い習慣で、最終的に子供を守れないんです。だから子供に対してやらなきゃいけないのは、お金持ちを嫌っちゃダメだ。その説明をしてあげた方がいいです」と説明した。

だが、お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が「ちょっとだけ嫌なやつの割合多いですよね。金持ち…」と言うと「そうかも…しれない」と苦笑していた。