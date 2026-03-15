佐藤輝明＆森下翔太が大仕事！ 侍ジャパンを救った“猛虎コンビ”に列島熱狂「そりゃ阪神強いわ」「阪神の良いところが全部出てる」【WBC】

佐藤と森下。阪神を支える二人が大舞台で見事な働きを見せた(C)Getty Images

猛虎打線をけん引する二人が大仕事をやってのけた。

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。1-2とリードされた3回に一気呵成の攻撃で逆転した。

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厳しい展開の中で虎の主砲コンビが異彩を放った。日本は、先発した山本由伸がベネズエラ打線に狙い打たれて序盤から苦戦。2回までにリードされ、守備の時間が長く続く展開が続いていた。

しかし、3回に相手先発左腕のレンジャー・スアレスを攻略する。先頭の源田壮亮が四球を選んで出塁すると、続く若月健矢が送りバントで得点機を演出。そして1番の大谷翔平が申告敬遠で外され、なおもチャンスで打席に入ったのが、佐藤輝明だった。

この日、不振に喘いだ近藤健介に変わって2番に抜擢された佐藤は、フルカウントから6球目、インコース低めに抜けたスライダーを軽打。ジャストミートした鋭い打球は一塁線を破って、値千金の同点タイムリーとなった。