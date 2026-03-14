新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服脱いだ“新境地” メンバーの反応明かす「想像できない」
4人組ダンス&ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が14日、自身のインスタグラムを投稿。セーラー服を脱いだ“話題”のグラビアについて、撮影前のメンバーの反応を明かした。
【写真】印象ガラリ…！セーラー服を脱いだSUZUKAの“別人級”ショット
SUZUKA は12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場。特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」で、トレードマークであるセーラー服を脱ぎ、最新ルックをまとった“新しい私”を表現している。
“別人級”の撮影カットが、ネット上で大きな話題になっていた。SUZUKAはこの日の投稿で、撮影現場でメンバーの反応を問われたインタビュー動画を公開。
メンバーからは「どんな風になるか想像できない」と言われたことを明かし、「こんなSUZUKAいるんだ〜ってなるかもしれないし、SUZUKAはこんな引き出しもあるって知ってたよって言うか、どっちになるんだろう」とはにかんだ。
【写真】印象ガラリ…！セーラー服を脱いだSUZUKAの“別人級”ショット
SUZUKA は12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場。特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」で、トレードマークであるセーラー服を脱ぎ、最新ルックをまとった“新しい私”を表現している。
メンバーからは「どんな風になるか想像できない」と言われたことを明かし、「こんなSUZUKAいるんだ〜ってなるかもしれないし、SUZUKAはこんな引き出しもあるって知ってたよって言うか、どっちになるんだろう」とはにかんだ。