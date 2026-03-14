ラジオＤＪやスポーツ実況などで活躍するサッシャ（４９）が、気象予報士試験に合格したことを報告した。

１４日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し、「合格しました！！勉強を始めて４年、６回目の試験で、気象予報士試験に合格することができました！！」と喜んだ。

待ちわびた合格だった。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました。それでもコメントでたくさん励ましてくださったおかげで諦めることなく合格までたどり着くことができました！本当に長い間見守ってくださって、応援してくださってありがとうございました！」と、エールも力になったという。「支えてくださった皆様、クリアの先生方、勉強の時間を作るのに協力してくださった仕事先の皆様、わがままを聞いてくださって感謝しかありません。これからもよろしくお願いします！」と周囲の支えに感謝した。

「気象予報士試験合格証明書」を手に持ってガッツポーズ。フォロワーからは「諦めない姿勢、リスペクトします。おめでとうございます」「サッシャさん遂にやった！！お忙しい中での勉強の大変さは想像もできません」「これでラジオで堂々とお天気もリスナーに伝えられますね」「本名サッシャなんや」などの声が寄せられた。

サッシャは公式サイトのプロフィルによると、ドイツで生まれ１０歳まで過ごす。１９９９年ＶＩＢＥ（現ＭＴＶ）のニュースアンカーとしてキャリアをスタートさせる。０１年にＪ−ＷＡＶＥ及びＦＭ ＦＵＪＩでラジオＤＪとしてのキャリアをスタートさせ、豊富な音楽知識で数多くの音楽番組を担当。また、モータースポーツ、サッカー、サイクルロードレース等スポーツに詳しく、０２年からツール・ド・フランスの実況を担当。宮粼駿監督の映画「風立ちぬ」ではドイツ人役の２役の声を担当し、日本語とドイツ語で出演した。現在はＪ−ＷＡＶＥ「Ｓｔｅｐ Ｏｎｅ」（月〜木曜・前９時）のナビゲーターなどを務めている。