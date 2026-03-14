ドラマ『再会』竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知…“同級生”4人が笑顔でクランクアップ！

第1〜8話の累計見逃し配信回数が2909万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月12日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を更新している竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。

3月17日（火）、ついに物語は最終回へ。すべての謎が解き明かされる。

そんななか、現場は一足お先にクランクアップ。

主演・竹内涼真、ヒロイン・井上真央、そして瀬戸康史（清原圭介・役）、渡辺大知（佐久間直人・役）――物語の主軸となる同級生たちを熱演してきた4人が次々と撮影最終日を迎えた。

一番乗りでオールアップしたのは、井上。その表情は実に晴れやかで、労をねぎらうため駆けつけた竹内＆瀬戸＆渡辺と満面の笑みでハグする熱い光景も繰り広げられた。

井上は、「とても穏やかな現場だったので助けられました。同級生の皆さんには、たくさん笑わせてもらったり、心を動かされたり。その中で私自身もいろいろなチャレンジができたかなと思います」と、実り多き撮影の日々を回顧。

挨拶を終えると愛らしいピースサインも繰り出し、最後まで現場を明るく盛り上げた。

◆渡辺大知を残してのオールアップ…!?

そして数時間後には、男性同級生3人のシーンをもって竹内と瀬戸も全撮影を終了することに。

てっきり3人一緒にオールアップすると思っていた竹内は、渡辺だけ別日の撮影が残っていると知って「えっ!?」と絶句。瀬戸も「まさか、一緒に終われないというね…」と寂しげにつぶやく一幕も。

しかし、渡辺が演じる直人は、劇中で何かと同級生たちからワンテンポ遅れを取りがち。この展開も実に『再会』らしい…？ 竹内は「直人…ごめんなさい」と頭を下げ、渡辺を気遣いつつも、「直人だけ残っているのも、なんか僕ら4人っぽい」と笑顔。

続けて「皆さんのチームワークと僕ら4人の相性、監督たちの演出のおかげで、きつい状況の中でもすごく愛があって、人間味あふれる温かいドラマになったと思います。皆さんに感謝します」と挨拶し、清々しい表情を浮かべた。

また瀬戸も、「寒い中での撮影もあり、最初はちゃんとお芝居できるかなぁ…という感じでしたが、皆さんの集中力と団結力で、何とか乗り越えることができました。演じていて本当に楽しかったです」と満ち足りた笑顔。現場を去る前にガッチリ握手を交わし、改めて友情を確かめ合う3人の姿も印象的だった。

一方、後日ようやく撮了の日を迎えた渡辺は、「ちょっと寂しいな。みんなと一緒がよかったな」と本音を漏らしながらも終始笑顔。「スタッフの皆さんが少しでも作品を良くしようとしているのが伝わってきて、そういう現場に関われて幸せだなぁと思っていました」と充実感をにじませた。