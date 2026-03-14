若手起用に積極的なバルセロナ指揮官ハンジ・フリックのおかげもあるが、最近のバルセロナからは続々と優秀な若手が出てきている。



先日行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグのニューカッスル戦では、終盤に18歳DFシャビ・エスパルトが出場。



これがトップチームデビューとなったが、スペイン『MARCA』は「華の2007年世代」と注目している。エスパルト、さらに今季開幕戦のマジョルカ戦がデビューとなった左サイドバックのジョフレ・トレンツもフリックの下でデビューした選手だ。





そしてもちろん忘れてはならないのが、2007年生まれにはFWラミン・ヤマル、MFマルク・ベルナル、DFパウ・クバルシもいる。3人はすでにチームの絶対的主力であり、今後長くバルセロナを引っ張ることになるだろう。バルセロナにとって特別な世代といえば、リオネル・メッシ、ジェラール・ピケ、セスク・ファブレガスがいた1987年世代も忘れてはならないが、同メディアはこの世代を凌駕する特別な世代になるかもしれないと期待している。後継者と期待されるヤマルがメッシ級の存在になるかは分からないが、カンテラ出身の人数では1987年世代を超えていく可能性がある。フリックが若手起用に積極的なことも大きく、バルセロナで再びカンテラ出身者が黄金期を作り出そうとしている。